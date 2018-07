Agricultores mantêm produção durante frente fria em Suzano

A passagem de uma frente fria em Suzano, na semana passada, marcou mínima de 8° C nos termômetros da cidade. Apesar da queda de temperatura, os agricultores não tiveram maiores problemas com a produção, que tende a ser danificada nesta época do ano- período em que o consumo de hortaliças também diminui nos pratos. Desta vez, a geada não chegou às plantações. Contudo, a friagem deve retornar à região a partir do próximo sábado, dia 21, com expectativa de temperaturas abaixo dos 10° C.

Jorge Higashi comanda uma plantação no Distrito de Palmeiras e avalia que as condições climáticas estão dentro do esperado para o período de inverno. Nesta época do ano, além do frio, o consumo de hortaliças também tende a cair. Apesar da queda nas compras dos produtos, a plantação continua. "Na passagem desta frente fria não teve geada. Geralmente, é isso o que danifica a produção".

Higashi relembra que há três anos a geada comprometeu 30% da plantação e foi um dos piores períodos enfrentados pela comunidade agrícola.

Além das alfaces, que são os produtos que tendem a sofrer mais nesta época do ano, o produtor também trabalha com o cultivo de salsa, nabo, acelga, hortelã, catalonia, coentro e rúcula, das quais a maioria é comercializada na região do ABC paulista.

Em uma produção de frutas e plantas ornamentais, localizada próxima à propriedade de Higashi, um empregado também informou que não houve perdas devido à última frente fria. Embora a temperatura tenha voltado a subir neste fim de semana, a expectativa é de que os termômetros registrem queda novamente a partir do próximo dia 21, com chuva, chegando à mínima de 5° C na terça-feira, dia 24.