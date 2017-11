Agricultores reduzem em 30% plantio para evitar prejuízo

Agricultores e produtores de hortifrutigranjeiros de Suzano ainda expressam receios à respeito da crise econômica do País. Para eles, o problema maior são as vendas para o consumidor final, que enfrentam problemas com o orçamento mensal. Os produtores estão deixando de plantar de forma abundante e reduzindo para 30% o plantio para evitar prejuízo.

O produtor Milton Isizuka concorda que o poder de compra do consumidor é um dos maiores problemas em consequência da crise econômica, pois as vendas dos produtos para os feirantes diminuíram bastante. "Eu normalmente vendo para os feirantes, mas as vendas caíram muito. Acredito que essa queda seja pelo poder de compra, já que o consumidor irá adquirir aquilo que tem mais importância. E as verduras são deixadas de lado", diz.

Ele também ressalta o clima como fator de vendas. "O problema maior é a chuva. Porque quem planta em área aberta, que é o meu caso, sofre com as chuvas fortes. Eu planto alface, ele se despedaça com chuva forte e como consequência irei colher menos e o consumidor final vai pagar mais", revela. Além disso, ele destacou o aumento de 40% dos produtos usados na lavoura. Esse crescimento o fez diminuir as plantações para driblar a crise e não perder a qualidade de seus produtos.

O arrendatário Rogério Oliveira conta que as vendas de couve e agriões estão em baixa. "As causas são o clima e dificuldade de se vender para fora, porque os comércios e os feirantes estão com uma demanda menor". Ele também conta que o valor do adubo e dos materiais para a plantação está alto e, como consequência, isso afeta as vendas aos feirantes, uma vez que ele precisa aumentar o preço da mercadoria para obter algum lucro de venda.

A crise para o agricultor e vendedor Tioji Saito está com menor intensidade. Mesmo assim, o comerciante não consegue obter muito lucro nas vendas, principalmente por causa da baixa procura dos consumidores. Ele produz e vende diversas hortaliças, frutas e ovos em seu estabelecimento. "A chuva prejudica principalmente as hortaliças, que são, nessa época do ano, as mais procuradas", conta.