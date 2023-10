Agricultura de Suzano fará ação de descarte de embalagens de agrotóxicos

A atividade conta com o apoio do Sindicato Rural de Suzano e é realizada em parceria com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp), uma ONG credenciada e autorizada a realizar o descarte pelas fábricas que produzem este tipo de produto. Qualquer cidadão que possua embalagens de agrotóxicos e queira promover o descarte corretamente poderá fazer no dia 26.

O diretor de Agricultura de Suzano, Minoru Harada, destacou que, mesmo que não tenham notas fiscais das embalagens, os produtores podem levar o material ao local para o descarte correto, para evitar a disseminação de doenças por conta dos riscos que os agrotóxicos oferecem para a saúde. Uma equipe do Departamento de Agricultura estará no local para auxiliar os produtores rurais.

"Toda a nossa preocupação é com a disseminação de doenças com essas embalagens largadas em locais com produção de hortifruti. São enfermidades que resultam em outras complicações ao longo do tempo. Agrotóxicos geram muitos riscos para a saúde e é fundamental que essas embalagens sejam descartadas corretamente", ressaltou o diretor. Ele também explicou que o departamento tem investido muito na divulgação da ação para mobilizar os produtores rurais a realizarem o descarte correto deste material, e que os próprios cultivadores têm se preocupado mais com as embalagens vazias.

"Atualmente as pessoas estão mais atentas a esse tipo de segurança. Antigamente não se tinha muito controle sobre isso. É uma lei federal (7.802/99), tem controle rígido, então os produtores têm tido mais atenção sobre isso", finalizou Harada.

