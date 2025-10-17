Água: 1,2 mil moradores de Palmeiras são beneficiados com 281 novas ligações

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estiveram juntas, nesta quinta-feira (16/10), para oficializar a entrega das obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e o início das intervenções que proporcionarão, em até três meses, outras 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III. Ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras serão beneficiados.

O prefeito Pedro Ishi conferiu o trabalho que tem sido desenvolvido nas localidades junto com diretor regional Leste da Sabesp, Cláudio Hermolin, e demais gestores da empresa. Também participaram da vistoria, o vice-prefeito Said Raful; o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e os vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Rogério Castilho, que são desta região.

Na Chácara São Judas Tadeu, a ampliação da infraestrutura de abastecimento foi viabilizada por meio de um investimento de R$ 600 mil, que permitiu a instalação de uma rede de 2.863 metros. As atividades que foram iniciadas no mês de julho deste ano estão sendo concluídas neste mês, para emoção dos moradores da rua da Colheita e das vias do entorno.

“Só tínhamos água do poço e este secava com frequência. Quando havia, não tinha a qualidade desejada e inclusive obstruía o chuveiro, que muitas vezes queimava pelos detritos causados pela falta de estrutura adequada. Essa obra que a prefeitura e a Sabesp estão entregando realmente vai melhorar muito a vida da gente”, disse o morador Ederson Pedroso, que cumprimentou as equipes da administração municipal pela atenção com a comunidade local.

Já nas Chácaras Nossa Senhora Aparecida II e III, o investimento será de R$ 1,2 milhão na ampliação da rede, que contará com 4.869 metros, beneficiando a rua Odílio Cardoso e as vias daquele perímetro. Nesta localidade, onde serão eliminadas mais de 30 caixas d'água, os equipamentos da empresa Zigurate Construção Ltda., responsável pelas intervenções, já estão a todo vapor, inclusive chamando atenção de munícipes que circulam, residem e trabalham por ali.

“Eu moro neste local há 24 anos e trabalho nesta via por onde começaram os trabalhos. Digo que é uma felicidade para nós ver essas obras acontecerem, porque dependíamos de caminhão pipa, que às vezes passava e outras vezes não passava, quando não quebrava e nos deixava sem o serviço. Agradecemos a todos que estão envolvidos nessa conquista”, falou a moradora Adriana Gonçalves.

Uma das vizinhas dela, Amanda Santos, citou a família para agradecer ao prefeito pelas obras no bairro. “Já tive que levar meu filho para o hospital por conta da falta de qualidade da água a que tínhamos acesso. Agora podemos celebrar o fato de chegarmos em casa e ligar a torneira para beber água, tomar banho e cozinhar”, disse ela.

Esses e os demais munícipes desta comunidade ainda irão celebrar a chegada da infraestrutura para coleta e tratamento de esgoto, que reforçará os serviços relacionados ao saneamento básico nessas localidades. O projeto para a Chácara São Judas Tadeu já começará neste momento, e para as Chácaras Nossa Senhora Aparecida II e III, será iniciado assim que as intervenções relacionadas ao abastecimento de água forem concluídas.

Em Palmeiras, a Prefeitura de Suzano e a Sabesp já haviam proporcionado, no último dia 16 de setembro, a entrega das obras em uma rede de dois quilômetros de extensão que levaram água encanada para o núcleo Jardim Brasil II, promovendo a ligação em 249 residências e beneficiando 996 moradores. Para este serviço, foram destinados R$ 400 mil, integrando um conjunto de investimentos que deverá alcançar aproximadamente R$ 11 milhões para esta localidade do município.

Até 2029, a Sabesp deverá investir na cidade cerca de R$ 600 milhões em obras de água e esgoto, com o objetivo de universalizar esses serviços para todos os núcleos urbanos e rurais.

O vereador Rogério Castilho destacou o compromisso do Executivo e do Legislativo municipais com essas comunidades. “Já estamos dialogando sobre a necessidade deste trabalho há algum tempo e agora chegou o momento de comemorar a entrega do serviço, que vai trazer mais dignidade para os moradores “, ressaltou.

O também parlamentar de Palmeiras Adilson Horse reforçou a parceria com a prefeitura e o trabalho em conjunto que tem viabilizado avanços na infraestrutura de água e esgoto. “Sabemos da importância destas melhorias e de como essas obras transformam a rotina da população”, destacou.

Por parte da Sabesp, que está conduzindo as ações junto com a prefeitura, o diretor Cláudio Hermolin afirmou que todos os investimentos estão sendo feitos para cumprir a meta de levar água e esgoto para toda a população”, declarou Hermolin.

O prefeito Pedro Ishi frisou que a entrega dessas obras representam literalmente um divisor de águas na vida das famílias. “Quando vemos que o morador pode ligar a torneira e perceber que tem água encanada em casa, ficamos extremamente orgulhosos do trabalho que temos feito na cidade. Agradecemos o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que começou esse processo, e agora estamos dando continuidade. Essa infraestrutura que temos levado para as casas tira a necessidade de usar água do poço e das caixas d’água. Isso representa qualidade de vida para todos”, pontuou o chefe do Executivo municipal.