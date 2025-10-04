Ajuste no estatuto, plano de carreira e salários são prioridades para sindicato

Ajuste no estatuto, plano de carreira e maiores salários são as prioridades de Alexandre Pereira dos Santos, novo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, que assumiu a presidência há cerca de dois meses.

De acordo com ele, que concedeu entrevista ao DS, o sindicato conta com “portas abertas” com o prefeito Pedro Ishi e já realizou a primeira reunião.

“Estamos preparados para ter uma boa negociação com o prefeito. Temos portas abertas para conversar e negociar. Não somos mais daquela época de truculência, de tudo ter que brigar, discutir. Hoje é tudo na diplomacia. Nosso projeto é sempre estar buscando uma boa qualidade para o servidor público”, disse o presidente.

No início de agosto, Alexandre se reuniu com o prefeito de Suzano e disse que quer ter reuniões mensais com o chefe do Executivo suzanense. “A primeira reunião foi mais para eu me apresentar para o prefeito como novo presidente do sindicato, além de deixar claro que estamos dando continuidade ao projeto do antigo presidente. A gente procura estar se reunindo, pelo menos, uma vez no mês para conversar e alinhar algumas divergências do servidor público”.

O presidente continuou dizendo que acompanha os trabalhadores e setores da Prefeitura, além de ver a situação dos prédios públicos. “A gente procura sempre acompanhar o servidor, em todos os setores. Sempre cobramos os servidores de usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) direitinho para não ter acidente de trabalho. Vemos se o local de trabalho é saudável, porque sempre tem aquele local insalubre. A gente sempre dá uma olhada na estrutura do prédio também, porque a Prefeitura tem muito equipamento para fazer manutenção”, finalizou Alexandre.

O Sindicato dos Servidores Públicos atua por cerca de 5,6 mil trabalhadores municipais. Alexandre segue como presidente até as próximas eleições, que devem ocorrer em 2028.