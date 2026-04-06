Alagamentos na Estrada da Duchen deixam moradores e motoristas ilhados em Suzano

Moradores das imediações da Estrada Duchen, em Suzano, com a Estrada Varinhas, denuncia alagamentos frequentes no local.

O trecho prejudicial cruza a Estrada da Duchen com a Estrada Keida Harada, na região da cabeceira da represa Taiaçupeba. Segundo a população, o problema persiste há décadas e segue sem solução definitiva.

De acordo com relatos, a situação já tem impactado o acesso à região, obrigando motoristas a utilizarem rotas alternativas mais longas. A principal preocupação é que o cenário se agrave com a transposição de água entre as represas Billings e Taiaçupeba, o que pode elevar o nível da represa e deixar a via permanentemente submersa.

Os moradores cobram providencias e medidas preventivas do poder público para evitar o isolamento da comunidade e garantir a mobilidade no local.