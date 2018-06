Alça na SP-66 trará economia de 5 minutos em relação à Estrada dos Fernandes

Os motoristas que trafegam com frequência pelo Rodoanel Mário Covas (SP-21), vindos de São Paulo no sentido Anchieta, poderão economizar em média 5 minutos de viagem com a implantação da nova alça de acesso na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O DS percorreu o trecho do Rodoanel desde a saída da Rodovia Ayrton Senna (SP-70) até a Estrada dos Fernandes e constatou o resultado.

O percurso todo foi feito em 17 minutos e 37 segundos a 80 quilômetros por hora, velocidade permitida para veículos de carga. Ao todo, foram percorridos aproximadamente 15 quilômetros. Com a alça de saída do trecho leste do Rodoanel sendo implantada na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), próxima à divisa de Poá, o motorista vai economizar 5 minutos de viagem em relação a construção da alça na Estrada dos Fernandes (como estava previsto anteriormente). Uma vez que o trajeto da Rodovia Ayrton Senna até a Avenida Major Pinheiro Fróes durou cerca de 12 minutos e 30 segundo. Neste trecho, 9 quilômetros foram percorridos, garantindo menos tempo para o motorista. Vale ressaltar que o percurso foi feito pela manhã, às 11 horas. Nos horários de pico, o tempo pode aumentar devido ao grande fluxo de veículos.

Recentemente, prefeitos da região se reuniram para discutir o futuro da alça de saída no trecho leste do Rodoanel. Anteriormente, ao acesso estava previsto para ser implantado na Estrada dos Fernandes, na região da Chácara Sete Cruzes, porém, por conta dos custos e licenças ambientais, o projeto foi modificado, dando prioridade a Avenida Major Pinheiro Fróes.

Mudança

No mês passado, o prefeito de Suzano e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Rodrigo Ashiuchi (PR), participou de uma audiência com o governador Márcio França (PSB), acompanhado de outros prefeitos e do deputado estadual André do Prado (PR).

O principal resultado do encontro foi a confirmação de que o governo do Estado realizará novos estudos para construção de uma alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel na cidade, mas não na Estrada dos Fernandes, na região da Chácara Sete Cruzes, como estava previsto, e sim na avenida Major Pinheiro Fróes, próximo à divisa com Poá, onde já existe acesso. Segundo Ashiuchi, o principal objetivo com a mudança é servir ao desenvolvimento de toda a região e reduzir significativamente os custos de implantação.

"A construção da alça na SP-66 é a melhor opção. Principalmente porque vai beneficiar também as cidades vizinhas, não apenas Suzano. Sem dúvida, se o projeto for concretizado nesse novo local, será uma decisão acertada do governador Márcio França, em conjunto com os demais prefeitos da região", destacou Ashiuchi na ocasião.