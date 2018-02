Alckmin distribui viaturas da SAP para transporte de presos do CDP de Suzano

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) entregou duas novas viaturas para a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Os veículos serão utilizados para o transporte de detentos, do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. No Estado, foram 202 viaturas entregues. Ao todo, foram investidos R$ 35,6 milhões na aquisição dos automóveis, sendo parte por meio do Ministério da Justiça.

Estes recursos somam-se aos mais de R$ 67 milhões investidos pelo governo de São Paulo desde 2011 na renovação e ampliação da frota das 168 unidades prisionais do Estado. Dos 202 veículos que serão entregues nesta segunda, 33 irão para as unidades da capital e região metropolitana; 28 para o Vale do Paraíba e Litoral; 31 para a região central; 63 para região noroeste; 44 para região oeste e três para os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico.

Paralelamente a renovação da frota, o Governo do Estado também vem investindo na ampliação do quadro de funcionários – foram nomeados, entre 2011 e 2017, mais de 7 mil agentes, sendo 5.039 agentes de segurança penitenciária (ASP) e 2.031 agentes de escola e vigilância penitenciária (AEVPs). Dos nomeados no ano passado, 845 estão em formação na Escola de Administração Penitenciária e irão em breve assumir seus postos nos presídios do estado. Outros 2.627 serão nomeados após a finalização dos concursos de ASPs e AEVPS que estão em andamento.