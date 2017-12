Alckmin ‘não dá esperança’ e Marginal do Una fica sem prazo

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve nesta quinta-feira (14) em Mogi das Cruzes para início das obras da duplicação da Rodovia Mogi-Dutra, mas não deu esperanças sobre a conclusão das obras da Avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, em Suzano, paralisadas há quase 30 anos.

Segundo ele, os serviços aguardam financiamento do Ministério das Cidades. Ele revelou também que a alça de acesso do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na altura da Estrada dos Fernandes, dependem de autorização do Tribunal de Contas do Estado.

"Aguardamos o Tribunal de Contas do Estado. Estamos na expectativa de solução rápida. Estou otimista com a obra, pois não estava prevista no contrato original", enfatizou.

O projeto executivo original para a construção da nova alça do Rodoanel em Suzano gira em torno de R$ 160 milhões. O valor foi estipulado em 2013. Em agosto deste ano, o início das obras dependia da finalização das negociações entre a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e a concessionária responsável pelo anel viário, a SPMar.

Marginal do Una

Em relação à Marginal do Una, o governador disse que continua aguardando a liberação do financiamento do Ministério das Cidades. Em maio deste ano, o Estado assinou um repasse de R$ 15 milhões para a obra de revitalização. A garantia do repasse foi dada no final de abril. O convênio será por meio da Agência de Desenvolvimento Paulista - Desenvolve-SP, que garantirá o investimento. A obra deveria ser iniciada ainda neste ano e concluída em 12 meses.

Nos últimos anos, Alckmin fez 16 promessas que a obra seria realizada. Em 2015, o governador chegou a abrir licitação para a Marginal do Una ser refeita. Porém, ela foi cancelada por falta de recursos do governo do Estado.