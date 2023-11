Alerta vermelho é emitido nas dez cidades da região após onda de calor

A onda de calor, que atinge grande parte do País, fez o Inmet recomendar alerta de “grande perigo com risco à saúde aos moradores das cidades”.

O alerta vermelho classifica um fenômeno meteorológico de “intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes” à integridade física da população.

Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Os sintomas mais comuns são mudanças no estado mental, fadiga, náuseas, vômitos e perda de consciência. O recomendado é manter a hidratação constante das vias aéreas, ingerir bastante água, não ficar exposto ao sol no período mais crítico do dia, entre 10 horas e 16 horas, além de evitar a prática de atividade física. Exercícios intensos também podem levar ao que se conhece por hipertermia induzida por esforço.

Segundo o Inmet, o alerta em grau máximo (grande perigo) é necessário porque as temperaturas nas regiões afetadas estão 5ºC acima da média por mais de cinco dias. Quando o alerta é de perigo, isso significa que a temperatura ficou 5ºC acima da média de três a cinco dias.

No início da tarde de ontem as temperaturas nas cidades da região eram as seguintes: Arujá (36ºC), Mogi (33ºC), Ferraz (31ºC), Itaquá (32ºC), Poá (34ºC), Salesópolis (32ºC), Santa Isabel (37ºC), Suzano (30ºC), Biritiba Mirim (33ºC) e Guararema (37ºC).

Prefeituras monitoram a situação e fazem recomendações para amenizar impactos do calor para a população

As prefeituras das cidades da região monitoraram a situação das cidades e realizam ações para amenizar os reflexos do calor na população. Em Suzano, a Secretaria de Saúde de Suzano vem promovendo conscientização sobre a importância da hidratação com entrega do panfleto “Água Potável, Vida Saudável”, em especial para o público usuário da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, no Jardim Revista, região norte de Suzano. No material há várias informações, como os benefícios de se beber água com frequência e os possíveis sintomas de desidratação. Já por parte da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, os dois locais de acolhimento para pessoas em situação de rua estão de sobreaviso para a possibilidade de aumento da procura. Em Suzano há 80 vagas disponíveis, que ficam no Centro Social Bom Samaritano (rua General José Galetti, 12 - Jardim Nazareth) e na Casa de Passagem, no imóvel do antigo Restaurante Popular (rua Dr. Felício de Camargo, 630 – Centro). Lá também são oferecidos banho, alimentação e orientação social. Em Ferraz, as recomendações da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil são para não deixar bebês, crianças, idosos ou animais em carros estacionados, mesmo em paradas rápidas, e nem em outros ambientes fechados sem ventilação ou circulação de ar. A secretaria também pede para manter a casa e ambiente de trabalho arejados, facilitando a circulação de ar e evitar se exercitar ou praticar atividades intensas ao ar livre sem as proteções adequadas, mesmo que já esteja habituado a elas. Em Mogi das Cruzes, a Defesa Civil de Mogi das Cruzes informou que vem acompanhando os boletins meteorológicos e as condições meteorológicas junto à Defesa Civil do Estado. Até o momento, não foi necessária intervenção do órgão. A Secretaria Municipal de Saúde informa que não registrou, até o momento, alterações na procura pelos serviços de saúde, mas reforça os cuidados para prevenir problemas: aumente a ingestão de água ou sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem sentir sede; evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar; durante os períodos mais quentes, tome banhos com água morna e evite mudanças bruscas de temperatura. Em Guararema, a Prefeitura de Guararema está monitorando e acompanhando a temperatura, para agir junto aos órgãos competentes em caso de necessidade. Em Poá, a Prefeitura Municipal mantém o monitoramento da situação por meio da Defesa Civil, Secretarias de Saúde e Assistência Social. “Não foi registrado até o momento nenhum caso de atendimento nas unidades públicas de saúde por desidratação, insolação ou sintomas relacionados ao calor dos últimos dias”. Segundo a Prefeitura de Poá, as unidades do Cras na cidade mantém atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e moradores em situação de rua. Da mesma forma, não houve ocorrências neste sentido. Em Itaquá, a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa que está elaborando a operação Dias Quentes. Nela, a população em situação de rua receberá um kit contendo itens de proteção solar e hidratação. Esses itens estão em fase de compras e, assim que estiverem disponíveis, a operação será iniciada. “A Defesa Civil realiza, em parceria com a Guarda Ambiental, monitoramento de áreas, além de orientar sobre as consequências de queimadas, evitar a exposição ao sol, manter-se hidratado e envia por SMS a previsão climática/meteorológica”. Em Arujá, pela Secretaria Municipal de Segurança, a Defesa Civil está alinhada com os bombeiros e em alerta, com monitoramento de eventuais focos de incêndio, bem como reforça o aviso aos servidores e a população para a especial atenção quanto à manutenção da hidratação e da proteção solar nos dias mais quentes, orientação que é estendida a todos. “A Assistência Social, por sua vez, está preparando materiais específicos para a população em situação de rua, que ainda serão divulgados posteriormente”.

