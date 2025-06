Alimentação escolar beneficia mais de 200 mil alunos na região

As cidades do Alto Tietê somam um total de 202.239 mil alunos beneficiados pela alimentação escolar. Todos os municípios asseguram refeições com dieta especial para estudantes com restrições alimentares, seguindo orientações médicas. O cardápio escolar é, em sua maioria, elaborado por nutricionistas para garantir uma alimentação saudável.

Suzano atende 70.524 alunos com alimentação escolar, sendo 26.716 da rede municipal e os demais por convênio com o Estado.

A cidade é a maior em relação ao número de alunos beneficiados na região. Segundo a pasta, o cardápio é variado e nutricionalmente equilibrado, com adaptações para dietas especiais.

Elaborado por nutricionistas, o menu respeita hábitos culturais e faixas etárias. Professores não têm direito à merenda, mas recebem vale-alimentação da Prefeitura.

Com mais de 46 mil estudantes, Mogi das Cruzes garante alimentação escolar para todos os alunos da rede municipal.

Os alimentos são adquiridos via licitação e armazenados em locais específicos, com hortifrutis, carnes e pães sendo distribuídos diretamente às escolas. O cardápio pode ser consultado online, e a maioria dos professores leva marmita de casa.

Mais de 42 mil alunos em Itaquaquecetuba recebem refeições completas com alimentos saudáveis. De acordo com a Prefeitura, a preparação é feita por empresa terceirizada nas próprias unidades escolares. A alimentação é exclusiva para os estudantes, com exceção feita a professores que participem de atividades pedagógicas sobre educação alimentar.

Ferraz atende 21.199 alunos com alimentação escolar elaborada por nutricionistas que seguem as diretrizes do PNAE. Os cardápios são adaptados para diferentes faixas etárias e necessidades alimentares, incluindo restrições e condições como o autismo. Eles também contemplam alimentos oriundos da agricultura familiar, os quais têm 30% da verba destinada aos recursos do PNAE.

Professores e funcionários não têm acesso à merenda, conforme estabelece o programa. Arujá beneficia 10.279 crianças da rede municipal com alimentação escolar, com cardápios planejados mensalmente por nutricionistas, seguindo as normas do FNDE. A alimentação é balanceada e adaptada para atender alunos com restrições. Assim como em outros municípios, a merenda é destinada exclusivamente aos estudantes.

Em Santa Isabel, os 5.237 alunos da rede municipal recebem refeições elaboradas por nutricionista, respeitando as diretrizes do PNAE. O cardápio promove hábitos saudáveis, com variedade de alimentos e redução de ultraprocessados. Professores e funcionários podem consumir apenas as sobras das refeições, quando há excedente após o atendimento de todos os alunos, evitando desperdício.

A alimentação escolar em Guararema é ofertada para cerca de 4 mil alunos da rede municipal, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Esse valor equivale a todos os estudantes da rede. A Prefeitura informou que renovou recentemente os contratos com a agricultura familiar, garantindo alimentos frescos e saudáveis. O município também conta com um Conselho Municipal de Alimentação Escolar, com caráter fiscalizador e deliberativo, formado por representantes do poder público, pais, estudantes e entidades civis.

Biritiba-Mirim oferece alimentação nas escolas municipais para 3 mil alunos da rede. Com base nas determinações norteadas pelo Ministério da Educação, a Prefeitura providencia comida para os estudantes enquanto estão na unidade.

As mães recebem o cardápio, que é divulgado nas redes da Prefeitura. Alunos com restrição alimentar devem apresentar laudo médico possuindo as orientações necessárias, que serão seguidas rigorosamente.