Alimentos e roupas começam a ser distribuídos a famílias em Palmeiras

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano iniciaram na tarde desta terça-feira (12) o atendimento nos bairros às pessoas afetadas pelas chuvas que atingiram o distrito de Palmeiras. Na primeira etapa, cerca de 20 famílias foram beneficiadas na região do Jardim Amazonas, de um total de 183 cadastradas pela administração municipal.

O levantamento foi realizado por agentes da Assistência Social e voluntários, abrangendo os 12 bairros da região sul da cidade que sofreram com o transbordamento de cursos d’água e as chuvas intensas que atingiram a região – em um período de 24 horas, chegou a precipitar 130 milímetros por metro quadrado. Foram definidas as demandas das famílias, entre alimentos, roupas, calçados e produtos de limpeza e higiene.

Para atender as famílias cadastradas no Jardim Amazonas, o Fundo Social de Solidariedade organizou um posto de distribuição na rua Mussi Jorge Antônio. As integrantes do setor entraram em contato com as pessoas que retiraram no os donativos. O trabalho terá continuidade em Palmeiras, onde serão realizadas novas ações em outros bairros. Até o final da tarde desta terça-feira, 183 famílias haviam sido cadastradas pela administração municipal.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, reforçou a disposição do órgão nos esforços conjuntos da municipalidade em atender o distrito de Palmeiras e outros locais afetados pelos recentes fenômenos meteorológicos. “O trabalho para a volta à normalidade é amplo e está sendo feito de forma intensa. Nosso enfoque é nas demandas mais urgentes da população, que necessitam comer, se vestir e higienizar suas residências”, reiterou.

Doações de roupas, produtos de higiene, calçados e alimentos podem ser encaminhadas à sede do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações pelos telefones (11) 4745-2195 ou 4745-2154.