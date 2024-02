Alistamento e transferência do título são as principais demandas do Cartório

O alistamento e a transferência do título são as principais demandas na 181ª Zona Eleitoral do Cartório Eleitoral de Suzano. A informação foi passada pela chefe do Cartório, Imaculada Pires.

Em contato com o DS, ela explicou que a maior procura do local acontece de maneira presencial e não online. “Está com bastante movimentação do eleitor presencial, mas também temos bastante procura online. O maior movimento é presencial porque a pessoa que entra no site, precisa estar presencialmente para a coleta biométrica”, explica.

Outro assunto que tem muita demanda na Zona 181 do Cartório Eleitoral é a revisão do cadastro do eleitor. “Esse é para quando a pessoa está com o título cancelado. O eleitor paga os débitos junto da Justiça Eleitoral e pede a movimentação do título para que ele converta de cancelado para regular”, conta a chefe.

Imaculada afirma que para comparecer pessoalmente no cartório não é necessário agendamento. As pessoas são atendidas pessoalmente por ordem de chegada. A fila preferencial também utiliza a ordem de chegada para atender.

A chefe do cartório explicou os documentos necessários para a realização dos atendimentos. “Documento pessoal com foto e o comprovante de residência. Pedimos sempre o documento impresso e não o digital, mas o comprovante de endereço pode ser de maneira digital, que nós visualizamos e aceitamos”.

O comprovante de residência precisa ter sido expedido em menos de 90 dias. Além disso, pode estar no nome de algum familiar direto. “Pode estar no nome dos pais, esposa, marido, filhos. Nós só precisamos que seja informado no nome de quem está o comprovante e, usando o princípio da boa-fé, nós acreditamos no que está sendo dito. Se a pessoa quiser comprovar e trouxer um documento, ótimo, mas nós aceitamos sem comprovação”, finaliza.

A 181ª Zona Eleitoral está localizada na Rua Paulo Portela, 10, no bairro Jardim Paulista, em Suzano.