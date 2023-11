Altas temperaturas elevam procura por sorvetes

As sorveterias de Suzano tiveram um aumento na procura com o aumento nas temperaturas nos últimos dias. O termômetro na cidade já chegou a marcar 35º C. Além dos sorvetes, os estabelecimentos também tiveram um aumento na procura por água.

Na Sorvetes Kello Mais, a responsável Heloísa Campos estima um aumento de 40% na procura dos sorvetes. “Esse aumento vem desde o fim de semana, quando começou a ter esse calor. O crescimento é de 40% mais ou menos, tanto para água quanto para os sorvetes”, explica.

Felipe Leite Alves, gerente administrativo de uma sorveteria que não se identificou, não conseguiu falar com precisão, mas disse que as vendas mais que dobraram. “Na quarta-feira passada que explodiu a procura. Não sei dizer ao certo, mas com certeza foi mais de 100%. Muito aumento mesmo”.

Além disso, ele explicou que espera que as temperaturas abaixem, mas o período de grande calor deve ser produtivo. “A gente gostaria que ficasse nesse volume até fevereiro, pelo menos, mas acreditamos que irá abaixar a temperatura”, finaliza Felipe.

Maria Sorel é dona do The Dark Açaí e afirmou que houve um grande aumento no movimento. “Geralmente eu abro às 10h30 e meus primeiros pedidos acontecem ao meio-dia. Hoje, com esse calor, quando eu vou abrir já tem cliente. Espero que continue assim, nesse movimento”.

Ela não consegue especificar de quanto foi o aumento desde sexta-feira. “Aumentou bem, aumentou bastante. Tenho refrigerante e água aqui também e a procura pela água aumentou muito também”, finaliza.