Alto Tietê aguarda abertura de novo serviço para ampliar atendimento de hemodiálise

A assistência a pacientes que necessitam de hemodiálise no Alto Tietê é realizada atualmente em unidades da rede pública e conveniada, enquanto a região se prepara para ampliar a oferta do tratamento com a implantação de um novo serviço especializado.

De acordo com o Departamento Regional de Saúde (DRS) da Grande São Paulo, o atendimento em hemodiálise na região ocorre de forma contínua, com prioridade definida a partir da avaliação clínica dos pacientes e da ordem cronológica de inserção na Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross).

Atualmente, os procedimentos são realizados no Hospital Geral de Itaquaquecetuba, que conta com 22 cadeiras destinadas ao tratamento, além de duas clínicas conveniadas responsáveis por atender parte da demanda regional.

Para ampliar a capacidade assistencial, está em fase final de implantação o serviço de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê. A previsão é que a nova estrutura entre em funcionamento nas próximas semanas.

Inicialmente, o serviço contará com 12 cadeiras e recebeu investimento aproximado de R$ 11 milhões. A expectativa é que a nova unidade fortaleça a rede regional e contribua para ampliar o acesso ao tratamento para pacientes da região.

Segundo o DRS, atualmente 78 pacientes com indicação para hemodiálise aguardam o início do tratamento em regime ambulatorial. Esses casos são acompanhados por equipes médicas e não necessitam de internação.

Outros 29 pacientes realizam o procedimento em módulo de internação até que haja disponibilidade para o atendimento ambulatorial na rede.