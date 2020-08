Alto Tietê apresenta hoje situação das 23 áreas de proteção ambiental

Com uma das maiores extensões de mata atlântica do Estado de São Paulo e mananciais que a transformam numa das principais produtora de água, a região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) possui 23 áreas de proteção ambiental. Onde estão localizadas, em quais condições e as suas características serão apresentadas nesta quarta-feira (12/08) durante o webinar 1º Panorama das Áreas Protegidas do Alto Tietê, com transmissão pelo facebook a partir das 14 horas.

O webinar é uma iniciativa da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do CONDEMAT, que reúne gestores das 11 cidades dos Alto Tietê e Santa Branca (RM Vale do Paraíba). A proposta do evento é dar divulgação para as áreas protegidas e, principalmente, mostrar a importância delas para o planejamento urbano, proteção da fauna e flora, e preservação dos recursos naturais.

Voltado para os gestores públicos, ambientalistas e empreendedores, o webinar terá também a participação da diretora Metropolitana e Interior da Fundação Florestal, Lucila Manzatti, que falará um pouco dos instrumentos legais para proteção de áreas, como as Unidades de Conservação, Corredores Ecológicos e Zonas Especiais de Interesse Ambiental, assim como os desafios das administrações.

“Fizemos um trabalho com os municípios de detalhamento das áreas protegidas para um panorama regional, que permita identificar os desafios e as propostas de atuação, com destaque para as vantagens econômicas de se proteger o Meio Ambiente e alguns caminhos possíveis para geração de emprego e renda”, ressalta Ricardo Moscatelli, representante de Guararema na Câmara Técnica do Condemat e coordenador do webinar.

Esse é o segundo evento virtual promovido pelo Consórcio na área ambiental. No início de julho foi realizado o webinar Gestão das Águas no Alto Tietê, que abordou o papel da Região na produção de água para o abastecimento público e o pagamento por serviços ambientais.

“O Alto Tietê tem registrado avanços importantes na questão ambiental, com a conquista de investimentos em estudos e projetos que visam essencialmente a preservação das riquezas naturais em equilíbrio com o desenvolvimento econômico das cidades. Por isso, mesmo agora com o distanciamento social, a Câmara Técnica tem dado continuidade nas ações regionais e promovido eventos que fortalecem a articulação regional, como esse que vai mostrar a importância das áreas protegidas”, comenta Daniel Teixeira de Lima, coordenador da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemat.

Para participar do webinar 1º Panorama das Áreas Protegidas do Alto Tietê basta acessar o facebook do Condemat (condemataltotiete). A transmissão será das 14 às 16 horas. Informações no 4652-3413.