Alto Tietê arrecada mais de R$ 171 mi com IPVA em 2019

As cidades do Alto Tietê arrecadaram R$ 171.422.014,98 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no período de janeiro a julho de 2019. O número representa um crescimento de 5,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Nos sete primeiros meses do ano passado, as 10 cidades arrecadaram R$ 162.866.400,36. O valor computado em todo o ano de 2018 foi de R$ 199.510.938,43.

2019

Mogi das Cruzes, com R$ 66,7 milhões foi a cidade que mais arrecadou em 2019, totalizando 39% do valor total da região. Em segundo vem Suzano, com R$ 30,5 milhões computados, o equivalente a 17,9%. Com 13,4% do valor total computado, Itaquá fecha o pódio com R$ 22,9 milhões.Seguem as três seguintes na lista Arujá, com R$ 14,8 milhões arrecadados; Ferraz, com R$ 12 milhões registrados e Poá, com R$ 11,4 milhões computados em 2019. Na sétima colocação vem Santa Isabel, com R$ 5,2 milhões, seguida por Guararema, que arrecadou R$ 3,8 milhões até o momento. Fecham a lista Biritiba Mirim e Salesópolis, com R$ 2,1 e R$ 1,4 milhões arrecadados, respectivamente, no ano atual.

Crescimento

Todas as cidades da região apresentaram crescimento, mesmo que discreto, no valor arrecadado na transição do ano passado para o atual.

Mogi das Cruzes apresentou o aumento mais significativo de um ano para o outro. Na transição, o valor do IPVA na cidade cresceu em R$ 4 milhões, passando de R$ 62,7 milhões nos sete primeiros meses de 2018 para R$ 66,7 milhões no mesmo período de 2019.

A menor diferença é em Salesópolis. A cidade arrecadou apenas R$ 24,6 mil a mais em 2019, no comparativo com o mesmo período de 2018. No ano passado, a cidade onde nasce o Rio Tietê arrecadou R$ 1.445.984,97 de janeiro a julho. No ano atual, o valor é de R$ 1.470.660,41.

IPVA

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto pago anualmente pelos proprietários ou possuidores de veículos.

O valor é calculado com base no valor do veículo e sua quitação é um requisito para o licenciamento.

O imposto pode ser pago na rede bancária autorizada ou em casas lotéricas, utilizando o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).