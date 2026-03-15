Alto Tietê conta com 27 instituições para atender 678 idosos

O Alto Tietê conta com, pelo menos, 27 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que atendem cerca de 678 idosos. As informações são de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, existem 16 ILPIs, mas apenas duas são conveniadas com a Prefeitura e as demais são particulares. Nas conveniadas, são disponibilizadas 50 vagas e nas particulares são 390.

De acordo com a Prefeitura, os responsáveis pelos idosos de famílias vulneráveis, ou no caso de não haver rede familiar, podem procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para avaliação. As informações são referentes às duas ILPIs conveniadas.

A administração falou, ainda, que existem outros serviços e que o acolhimento deve ser a última alternativa. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social propicia: o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que viabiliza renda mínima à pessoa idosa; o serviço de visita domiciliar por um agente; o serviço de convivência; e o Centro Dia do Idoso.

Mogi

Em Mogi, a Prefeitura disse que são sete ILPIs em parceria com organizações da sociedade civil. Nesses locais, são acolhidas 142 pessoas idosas.

Para acessar o serviço, a administração explicou que é necessário buscar atendimento nos Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) ou Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A Secretaria de Assistência Social do município também faz a gestão da Vila Dignidade, um serviço de proteção social especial, considerada um Serviço de Acolhimento de moradia assistida.

A vila conta com 22 unidades habitacionais gratuitas, com 24 idosos acolhidos atualmente. A proposta é a oferta de moradia digna para o idoso que possui autonomia para uma vida independente, prevenindo o acolhimento institucional, o fortalecimento da autonomia, mantendo as relações sociais do idoso preservadas.

O serviço é destinado a idosos que vivem sozinhos, ou com vínculos familiares rompidos, e que estejam em situação de vulnerabilidade social, com renda mensal de até um salário mínimo.

Para acessar este serviço, é necessário buscar atendimento nos Cras de referência do bairro onde mora.

Itaquá

A Prefeitura de Itaquá disse que conta com uma ILPI, mas não informou quantos idosos são atendidos no local. O serviço é realizado pela Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que se trata de uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

A administração é responsável pelo acompanhamento, articulação e garantia da política pública de assistência social, enquanto a entidade realiza a execução direta do atendimento aos idosos acolhidos.

O acesso ao serviço se dá por meio de encaminhamento dos Cras e Creas da cidade, além de indicações do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sempre após avaliação técnica da situação do idoso e de seu contexto familiar e social.

A população também pode contribuir, de acordo com a Prefeitura, por meio de ações de voluntariado, doações e participação em campanhas solidárias, fortalecendo as iniciativas de acolhimento e proteção ao idoso.

Ferraz

Em Ferraz, existe uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, onde são atendidos 36 idosos. A parceria é realizada, de acordo com a Prefeitura, por meio de um chamamento público.

A população pode entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, por meio do telefone (11) 4679-5586, para obter mais informações sobre o serviço.

Santa Isabel

A Prefeitura de Santa Isabel informou que são duas instituições privadas, com parceria por meio de um Termo de Colaboração com a Prefeitura, para a aquisição de vagas. O local atende 60 idosos

A administração explicou que são 19 vagas, ofertadas pelo município por meio do Termo de Colaboração. As vagas são destinadas a idosos de grau de suporte 1, idoso em vulnerabilidade social e/ou sem suporte familiar.