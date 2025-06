Alto Tietê defende protagonismo nas ações de segurança

Após a avaliação do pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Daniel Cerqueira, em que cita os municípios como potencial protagonista na segurança pública, as cidades da região destacam atuações fundamentais sobre o tema.

Por meio das Secretarias de Segurança, as cidades de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema divulgam o constante trabalho para municípios mais seguros.

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), informa que vem ampliando seu campo de atuação e a quantidade de atribuições referente ao setor.

Segundo a pasta, antes a corporação se limitava em zelar pela segurança de prédios públicos e dar apoio às forças de segurança da cidade. Hoje o trabalho se estende ao combate de crimes ambientais, acompanhamento de mulheres vítimas de violência com medidas protetivas da Justiça, monitoramento da cidade por meio de câmeras da Central de Segurança Integrada (CSI), à orientação de crianças a partir de atividades do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), ao patrulhamento de vias públicas (Comando Força Patrulha) e ao auxílio à segurança com grupamentos especiais, como Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e Canil.

Em Mogi, a prefeitura informa que colabora na área de segurança pública com o Governo do Estado por meio de investimentos em tecnologia, pessoal, inteligência e equipamentos, com rondas diárias e recorrentes realizadas pela GCM.

Além disso, a administração municipal reforça operações que a GCM vem realizando, como a Operação Divisa Azul, que teve participação das Guardas de Mogi, Suzano e Itaquá; a Operação Força Azul, ação que amplia a presença na corporação nos bairros da cidade; e Operação Fronteiras Seguras, que reuniu as Guardas Civis Municipais das cidades que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

“Mogi das Cruzes também conta com o monitoramento por câmeras, que é feito pelo Centro de Operações Integradas (COI). As imagens registradas são utilizadas tanto no atendimento de ocorrências, quando há flagrante, quanto na investigação pela Polícia Civil”, destacou em nota.

Em Itaquá, a Secretária de Segurança Urbana reforça que a atuação da GCM abrange ações contra perturbação do sossego, tráfico de drogas, uso abusivo de entorpecentes por pessoas em situação de dependência química, além de respostas a crimes patrimoniais e ações de patrulhamento preventivo.

“A administração compreende que segurança pública é uma pauta coletiva, que exige a participação ativa de todos, seja da sociedade, como das esferas municipal, estadual e federal. Por isso, a GCM tem contribuído diretamente para o aumento das denúncias e na construção de uma rede de confiança entre o poder público e os munícipes, o que fortalece a capacidade de prevenção e repressão de crimes”, salientou.

A Prefeitura de Ferraz ressalta que o papel dos municípios se torna fundamental na garantia de condições de vivência em sociedade, garantindo uma segurança pública cidadã e presente.

“O policiamento comunitário foca na prevenção primária e na segurança de aproximação com o cidadão, onde sinergia entre comunidade e polícia fazem com que informações importantes sejam compartilhadas e utilizadas de forma inteligente para garantir segurança”, destacou.

Em Arujá, a prefeitura esclarece que vem ampliando os quadros com incremento na formação e qualificação de Guardas Civis Municipais, além de investimentos em equipamentos, viaturas e projetos especializados.