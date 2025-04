Alto Tietê discute adesão ao Programa Muralha Paulista

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), enviou um ofício à Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública para estudar a adesão das cidades do Alto Tietê ao Programa Muralha Paulista, que busca controlar a mobilidade criminal no Estado de São Paulo, aumentando a probabilidade de prisão de criminosos. Em Poá, Arujá e Ferraz de Vasconcelos o sistema já vem operando.

O sistema é capaz de fazer reconhecimento facial e de ler placas veiculares. Assim, agentes podem obter a localização em tempo real de pessoas desaparecidas, foragidos da Justiça ou carros roubados, por exemplo.

Segundo o Condemat+, o Muralha Paulista é uma continuação do antigo programa “Detecta”.

Para os municípios que já possuíam convênio ativo para utilização da ferramenta, ocorreu a migração de forma automática. “Para a integração dos demais municípios, estamos levantando as documentações necessárias para estabelecimento dos convênios que possibilitem o acesso ao novo sistema”, esclareceu Daniele de Freitas, coordenadora da Câmara Técnica de Segurança.

A coordenadora explicou que foi enviado um ofício do Condemat+ à Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, a fim de agendar uma reunião com o atual secretário, Guilherme Derrite, para tratar de assuntos relacionados a esses convênios e também outros de interesse para a segurança da região.

“Ressalta-se que a Câmara Técnica de Segurança tem articulado ações regionais e de compartilhamento de informações entre os próprios municípios consorciados e também junto a outras forças de segurança, como a Polícia Militar e Civil”, concluiu.

Cidades

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã informou que tem interesse no programa e que já existe um projeto em andamento para atuar em parceria com o Estado. “Um edital está sendo elaborado para a contratação da empresa que irá fornecer o serviço. Vale ressaltar que a cidade já conta com as câmeras do sistema ‘Detecta’, do governo paulista, que promove o monitoramento inteligente nas vias públicas”, destacou em nota.

Em Mogi, a Secretaria Municipal de Segurança informou que a Prefeitura já está em tratativas com o Governo do Estado para trazer o programa ao município.

Segundo a administração municipal, as conversas estão sendo desenvolvidas e fazem parte do trabalho de aproximação e integração com o governo para investimentos e qualidade de vida.

Por sua vez, a Prefeitura de Guararema informou que está em análise preliminar do processo de integração do município à Muralha Paulista.

Programa Muralha Paulista



O Programa Muralha Paulista, instituído em setembro de 2024, busca a integração tecnológica entre municípios e estados, incluindo investimentos em bases policiais e ferramentas como reconhecimento facial e aplicativos policiais, para reduzir a violência e enfraquecer redes criminosas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o foco é controlar a mobilidade criminal no estado, aumentando a probabilidade de prisão de criminosos.