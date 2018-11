Alto Tietê é atingido pela saída de médicos de programa federal

As cidades do Alto Tietê que fazem parte do programa do governo federal "Mais Médicos" - Arujá, Biritiba Mirim, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano - serão afetadas com a saída dos médicos cubanos do programa.

De acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), mais de 60 médicos cubanos atuam na região. Com a suspensão do convênio entre o Brasil e Cuba, a região pode perder todos os 60 profissionais.

De acordo com as prefeituras, o Ministério da Saúde ainda não oficializou a saída dos médicos, mas, caso a saída se concretize, medidas emergências serão tomadas.

Suzano pode perder os sete médicos que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Jardim Europa, da Cidade Miguel Badra, do Jardim São José, do Jardim Ikeda, da Vila Fátima e do Jardim do Lago.

Caso a suspensão ocorra, a Secretaria Municipal de Saúde vai "trabalhar com estratégias de reposicionamento imediato com outros médicos, contratados a partir de processo seletivo municipal, realizado em junho deste ano, com o objetivo de não gerar impactos aos pacientes", explica.

Outra cidade que será afetada é Itaquaquecetuba, com a suspensão de 11 médicos cubanos. Ao total, a cidade conta com 18 profissionais da saúde atendendo nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Jardim América, Piratininga, Nicea/Louzada, Pequeno Coração e Jardim Miray.

"Os médicos cubanos são generalistas. Ainda não temos a definição em relação a data que deixarão a cidade. Com a saída destes profissionais, a Secretaria Municipal de Saúde planeja neste primeiro momento em redistribuir os médicos existentes, porém este assunto será amplamente debatido", garante. Os demais médicos que integram parte do programa, são profissionais brasileiros (que se formaram em outro país) e argentinos.

Em Arujá, três profissionais deixarão de atuar no município. Ao total, oito médicos atendem nas UBSs Mirante, Barreto, Jardim Emília e Jardim Real. A Prefeitura já informou que com a saída, irá solicitar mais médicos ao governo federal.

As mudanças não afetam a cidade de Mogi das Cruzes, que possui somente duas médicas brasileiras, recém-formadas, que integram o programa e continuaram atuando no município.

Guararema e Poá não possuem profissionais do "Mais Médicos" atuando na cidade.

As cidades de Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis e Santa Isabel foram contatadas. Porém, até o fechamento desta edição não houveram respostas das Prefeituras.