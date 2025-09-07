Alto Tietê encaminha 200 mil pacientes para central de vagas do Estado

A Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) junto ao Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp) realizaram mais de 200 mil encaminhamentos médicos no Alto Tietê. Entre os municípios da região, os dados variam bastante, se referindo a um ou a oito meses deste ano.

Em Suzano, foram 60.332 encaminhamentos no primeiro quadrimestre de 2025, sendo 23.005 para consultas e 37.327 para exames. No setor ambulatorial, as especialidades mais solicitadas são oftalmologia, ortopedia e dermatologia. Já na urgência e emergência, a prioridade fica com cardiologia, pediatria, clínica médica e ortopedia. O tempo de espera dos atendimentos de urgência é de minutos ou poucas horas, mas no ambulatório os prazos variam de acordo com a disponibilidade do Estado.

Mogi das Cruzes encaminhou 2.337 pacientes via sistema para unidades hospitalares em casos de urgência, de janeiro até o dia 22 deste mês. O tempo médio de resolução é de 11 horas e 49 minutos. No atendimento ambulatorial, foram 90.254 encaminhamentos desde 2024, mas apenas 14.203 foram efetivados, enquanto 76.051 permanecem em demanda reprimida. As especialidades mais buscadas são clínica médica, pediatria e neurologia na urgência, e oftalmologia, ortopedia e dermatologia no ambulatório.

Já Itaquaquecetuba recebe em média 16 mil solicitações mensais, mas conta com apenas 2,8 mil vagas fixas e até 3 mil adicionais em “bolsão”, resultando em cerca de 6 mil encaminhamentos efetivos a cada mês. A maior demanda é pelas especialidades cirúrgicas, como a vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, oftalmologia, cirurgias gerais, ginecológicas e pediátricas. O tempo médio de espera é de 60 dias, podendo ultrapassar seis meses em alguns casos.

Por fim, Santa Isabel registrou, 9.759 consultas médicas e 17.258 exames de janeiro a julho deste ano. Além desses, a cidade ainda mantém em fila 785 solicitações de consultas e 1.569 de exames. As especialidades mais demandadas foram oftalmologia, cardiologia, urologia, dermatologia e cirurgia vascular, com tempo médio de espera entre 30 e 50 dias, embora algumas áreas tenham filas desde 2023 e 2024.