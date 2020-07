Alto Tietê fecha 11,9 mil vagas de emprego no 1º semestre

O Alto Tietê fechou 212 vagas de emprego com carteira assinada em junho desse ano, segundo levantamento divulgado ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado do semestre (janeiro a junho), a região está com saldo negativo de 11.966.

O número é o resultado da diferença entre as admissões e demissões registradas no mês. Neste caso foram 6.265 empregos gerados e 6.477 demissões.

No comparativo com maio desse ano, a região fechou 2.903 empregos. Foram 6.683 demissões e 3.780 admissões, um aumento de 65,74% comparado com mesmo índice do mês passado.

Saldo positivo

Suzano fechou com saldo de 384 empregos gerados, o melhor número para junho na região.

Segundo os dados do Caged, a cidade teve 1.467 admissões e 1.083 demissões registradas. No levantamento do ano, a cidade está com saldo negativo de 1.377 vagas.

No mês de maio o município registrou 990 empregos abertos e 1.305 vagas fechadas.

Itaquaquecetuba, que também teve saldo positivo, aparece em segundo. O município encerrou o mês passado com 156 empregos abertos.

Foram 952 admissões e 796 demissões no mês. Em maio a cidade teve 476 empregos abertos e 1.105 vagas fechadas.

No acumulado do ano, Itaquá registra saldo de menos 2.617.

Biritiba-Mirim e Santa Isabel aparecem com números próximos, mas também positivos. Foram 28 e 8 vagas abertas em junho, nos dois municípios, respectivamente. No acumulado, as cidades possuem saldo negativo de 104 e 98 vagas de emprego.

Biritiba contratou 57 novas pessoas e demitiu 29. Em maio a cidade teve 28 postos de trabalhos abertos e outros 32 encerrados.

Já em Santa Isabel, no mês passado a cidade teve 177 empregos abertos e outros 169 encerrados. Em maio o município abriu 136 vagas e fechou 206.

Saldo negativo

As demais seis cidades fecharam com saldo negativo.

Arujá está em primeiro, com saldo negativo de 309 postos fechados. O maior índice da região.

Foram 405 admissões e 714 demissões. Em maio a cidade teve 224 contratações e 489 pessoas demitidas. No acumulado a cidade possui saldo de menos 1.088.

Na sequência vem Mogi, com saldo negativo de 212 postos em junho e 4.358 vagas de emprego fechadas no acumulado do ano.

Foram 2.255 admissões e 2.467 demissões em junho. Em maio a cidade teve 1.362 empregos gerados e 2.260 demissões.

Poá aparece em terceiro com saldo de 141 postos fechados em junho. No acumulado do ano são 920 vagas fechadas.

Nos dados de junho o município abriu 551 vagas e fechou 692 empregos. Em maio o número foi de 346 vagas abertas e 693 fechadas.

Ferraz, Guararema e Salesópolis registram os menores índices nesse ranking. Foram 71, 30 e 25 postos de trabalho fechados em junho, respectivamente. No acumulado as cidades possuem saldo negativo de 647, 701 e 56.

Em Ferraz foram 290 vagas abertas e 361 fechadas em junho. Também no mês passado Guararema abriu 92 postos e fechou 122 e Salesópolis teve 19 abertos e 44 fechados.