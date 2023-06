Alto Tietê fecha maio com saldo positivo de 896 vagas de emprego

O saldo de empregos, porém, caiu 73,5% se comparado com maio de 2022. No mesmo mês do ano passado a região fechou com saldo de 3.389 vagas, resultado de 15.542 contratações e 12.153 demissões.

Todos os municípios tiveram queda quando comparado ao mesmo período de 2022.

Este é o terceiro mês seguido que a região tem queda no saldo de empregos.

De janeiro para fevereiro o saldo cresceu em 1.400 vagas em emprego. E desde março o saldo caiu.

No ano, a região tem saldo positivo de 7.029 vagas de emprego.

Suzano

A cidade de Suzano fechou com saldo de 155 vagas de empregos em maio. A cidade é a terceira com melhor saldo na região.

O número é resultado da diferença entre 2.808 contratados e 2.653 demitidos. O valor, porém, é 85,6% menor do que o registrado em maio do ano passado, quando o saldo foi de 1.082.

Demais cidades

Mogi aparece em primeiro com melhor saldo na região: 431. O valor é resultado de 5.257 contratações e 4.826 demissões no período.

Comparado ao mesmo mês do ano passado o saldo caiu 51%, quando a cidade teve 881 vagas.

Itaquá é a segunda, com 181 vagas de saldo. Foram 2.519 contratados e 2.338 demitidos.

Comparado a 2022, a cidade reduziu em 69% o saldo gerando 603 vagas de emprego naquele mês.

Fecham a região Arujá com 95 de saldo, resultado de 1.101 contratados e 1.006 demitidos.

Ferraz e Biritiba com 42 e 40 vagas de saldo respectivamente.

Em Ferraz foram 733 empregados e 691 demitidos no último mês.

Já Biritiba teve 152 contratações e 112 demitidos.

E por fim Poá com saldo de 11 vagas de emprego geradas, resultado de 1.324 contratações e 1.313 demissões.

Negativo

Três cidades da região fecharam o último mês com saldo negativo.

Santa Isabel foi o menor saldo: -53. Foram 353 contratados e 406 demitidos.

Guararema teve saldo de -4 vagas. E Salesópolis fechou com -2 de saldo.

