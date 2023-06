Alto Tietê ganha 88,5 mil motoristas em 5 meses; emissão de CNH cresce 51%

Ranking

Mogi das Cruzes lidera com 27,3 mil novos motoristas habilitados neste ano. No mesmo período do ano passado, apenas 17,9 mil motoristas estavam habilitados. Suzano vem na sequência com 20,1 mil novos motoristas, enquanto que no ano passado a cidade tinha 12, 3 mil novos habilitados.

Itaquaquecetuba também registrou um aumento de novos motoristas. Neste ano há 19,3 mil habilitados e em 2022 havia 12 mil motoristas habilitados neste período. Ferraz de Vasconcelos tem mais 7,7 mil novos motoristas na cidade. Enquanto que no ano passado a cidade havia registrado 5,9 mil novos habilitados.

Arujá também registrou aumento de CNH. A cidade neste ano tem 4,5 mil novos motoristas e no ano anterior havia 3 mil novos motoristas no período. Poá vem na sequência com 3,7 mil novos motoristas, a cidade não registrou um aumento significativo de novos habilitados neste período, em 2022 tinha 3,6 mil habilitados.

Guararema tem 1,7 mil novos motoristas habilitados neste ano. No mesmo período do ano passado, apenas 886 motoristas estavam habilitados.

Por ultimo, Biritiba-Mirim com 949 motoristas habilitados neste ano. Enquanto que em 2022 havia 702 novos habilitados.

Emissão da CNH

Para emissão da Carteira Nacional de Habilitação, tanto de carro como de moto, o interessado deverá se inscrever para o processo de habilitação nos canais digitais ou presencialmente no Poupatempo.

Depois de realizados os exames médico e psicológico, é dado início às aulas do curso teórico. Após a aprovação na prova teórica, a próxima etapa será da realização das aulas práticas de direção, seguida da realização da prova prática.

Assim que o processo for concluído, o motorista realiza o pagamento da taxa de emissão do documento, para receber a CNH pelos Correios, ou baixa a versão digital.

Os documentos necessários para retirar a CNH definitiva são: a permissão para dirigir, o documento de identidade e o comprovante de residência.

O Alto Tietê tem 88,5 mil novos motoristas habilitados nestes primeiros cinco meses do ano. Emissão da Carteira Nacional de Habilitação para moto e/ou carro cresce 51,31% na região. No mesmo período do ano passado foram registrados 58,5 novos habilitados nas mesmas categorias.