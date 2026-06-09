Candidatos vão disputar mais votos com 4 mil novos eleitores neste ano

O Alto Tietê ganhou 4.130 novos eleitores desde às últimas eleições presidenciais, em 2022, e alcançou a marca de 1.225.294 milhão de pessoas aptas a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O número ainda é uma previsão e poderá ter alterações. A quantidade oficial de eleitores para o pleito de outubro será divulgada pelo TSE em julho. Esse número servirá de base para fins de cálculo do limite de gastos dos partidos e de candidatas nas campanhas. Na comparação com as eleições federais de 2022, quando a região somava 1.221.164 eleitores, o crescimento foi de 0,33%.

Mogi das Cruzes, com 333.957 eleitores aptos, tem o maior número da região, seguida por Itaquaquecetuba (258.109); Suzano (235.544); Ferraz de Vasconcelos (129.020); Poá (90.010); Arujá (71.454); Santa Isabel (41.780); Biritiba Mirim (24.246); e Salesópolis (14.759).

Títulos cancelados

Ainda segundo o TSE, o Alto Tietê tem 83.812 títulos eleitorais cancelados, sendo 62.559 por ausência nos três últimos pleitos e 21.253 por ausência à revisão biométrica de eleitorado.

Mogi tem o maior número de cancelamentos, de 18.368. Em seguida está Itaquá (14.726); Suzano (13.350); Ferraz (13.157); Poá (10.003); Arujá (6.680); Santa Isabel (3.793); Salesópolis (1.347); Guararema (1.327) e Biritiba (1.061).

O TSE explica que, além do impedimento de votar e de se candidatar, as consequências para quem não estiver com a situação eleitoral regularizada incluem a impossibilidade de participar de concurso público, obter passaporte, se inscrever em instituições de ensino públicas, entre outros.

Quem não conseguiu solicitar o título ou está com o documento cancelado pode requerer a certidão circunstanciada para assegurar direitos que exigem a quitação eleitoral.

A certidão circunstanciada atesta a situação eleitoral do requerente, comprovando que a pessoa não pode emitir o título ou regularizar a sua situação devido ao fechamento do cadastro. O documento não habilita a pessoa a votar e possui data de validade, até 2 de novembro, véspera da reabertura do cadastro. Para emitir a certidão, é necessário ir pessoalmente a qualquer cartório do estado, levando em mãos um documento com foto.

A certidão é necessária para acessar alguns serviços, como tirar passaporte, emitir CPF, receber benefícios sociais, tomar posse em cargo público e renovar matrícula em instituições de ensino.

Após a reabertura do cadastro, em 3 de novembro, serão retomados os atendimentos para emissão do título, coleta da biometria, atualização de dados cadastrais, entre outros serviços.