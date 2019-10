Alto Tietê gera 5,3 mil vagas em 9 meses; Suzano lidera setembro

O Alto Tietê registra a marca de 5.396 vagas de emprego geradas no período de janeiro à setembro. Somente em setembro, a região criou 1.827 vagas de empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), e foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho.

A cidade com o melhor saldo foi Suzano. A cidade lidera o ranking na região com 1.390 postos de empregos criados em setembro. Em levantamento do ano, a cidade também ocupa a primeira posição, com 3.569 postos criados.

O Caged faz um levantamento do número de vagas criadas e de vagas extintas, e disso retira o saldo de postos criados.

Na segunda posição aparece Itaquaquecetuba, com 246 postos de emprego com carteira assinada, criados em setembro.

No levantamento do ano, Itaquá aparece em terceiro, com 841 postos de emprego criados.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro, com 182 vagas criadas, quando analisado os números gerados em setembro. No levantamento anual, a cidade registra 174 postos.

Poá, no levantamento anual aparece em segundo lugar na região, com 1.185 vagas formais criados. Em setembro a cidade contabilizou 79 vagas criadas.

Arujá registra no levantamento de setembro, 86 vagas formais criadas. Foram 546 postos criados.

Na analise de setembro, aparece nas demais posições Santa Isabel, Salesópolis e Biritiba-Mirim, com 17, 10 e 3 postos criados, respectivamente.

No levantamento anual, apesar do saldo positivo em setembro, Santa Isabel apresenta números negativos. A cidade perdeu 60 pontos.

Salesópolis e Biritiba, em 2019, registraram 38 e 29 vagas, respectivamente.

Saldo Negativo

No mës de setembro, apenas Mogi das Cruzes e Guararema registraram perda de postos.

Mogi registra a perda de 183 vagas de emprego. Enquanto Guararema registra a perda de três postos de emprego.

Apesar do saldo negativo no último mês, Guararema aparece com 177 vagas de empregos formais gerados.

Mogi das Cruzes aparece com os piores resultados. No levantamento de janeiro a setembro a cidade registra a perda de 1.103 postos de empregos.