Alto Tietê recebe mais de R$ 16 mi em investimentos de repasse da Saúde

O Governo de São Paulo anunciou, na última quarta-feira (4), a liberação de mais de R$ 930 milhões em recursos extras para a área da saúde dos 645 municípios paulistas. No Alto Tietê, quatro das dez cidades que compõem a região já somam mais de R$ 16 milhões em investimentos. Os demais municípios ainda não foram informados sobre os valores ou não responderam até o fechamento desta edição.

INVESTIMENTOS RECEBIDOS NA CIDADE DE SUZANO

A cidade de Suzano vai receber R$ 10,8 milhões do repasse da saúde do governo estadual. Segundo a Prefeitura, os recursos serão divididos entre R$ 6.601.139,00 em emendas impositivas e R$ 4.200.000,00 em transferências voluntárias. O prefeito do município, Pedro Ishi, celebrou o reforço e destacou os avanços que o investimento trará para o atendimento da população.

Mogi das Cruzes receberá R$ 1,1 milhão, mas ainda não há definição sobre como o valor será aplicado. Paralelamente, Guararema receberá R$ 1 milhão e também aguarda maiores orientações do Estado de São Paulo para definir a utilização dos recursos e elaborar um plano de trabalho.

Santa Isabel já recebeu, através do Fundo Municipal de Saúde o importe de R$ 3.183.139,00. O valor foi adquirido na última quinta-feira (6) e poderá ser utilizado após a devida suplementação orçamentária. Segundo a pasta, os recursos serão destinados para manutenção e investimento nos serviços da Atenção Primária à Saúde.

SEM NOTIFICAÇÕES

As prefeituras de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos informaram que ainda não foram notificadas oficialmente sobre o investimento e aguardam mais informações.