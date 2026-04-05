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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Alto Tietê recebe Parque Permanente de Flores e Plantas para fortalecer cadeia produtiva e turismo

Iniciativa da Aflord marca novo ciclo de desenvolvimento na região e vai ser entregue em agosto

03 abril 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Iniciativa da Aflord marca novo ciclo de desenvolvimento na região e vai ser entregue em agostoIniciativa da Aflord marca novo ciclo de desenvolvimento na região e vai ser entregue em agosto - (Foto: Divulgação)

O município de Arujá sediará, na próxima quarta-feira (8/), o lançamento oficial do Parque Permanente de Flores e Plantas da Associação de Floricultores da Região da Dutra (Aflord), iniciativa que promete impulsionar o turismo e fortalecer a cadeia produtiva do setor no Alto Tietê. A programação será realizada às 15 horas, na sede da entidade (Av. PL do Brasil, s/n, km 4,5 – Arujá), e contará com o plantio da árvore fundamental, simbolizando o início de um novo ciclo para o setor.

Iniciativa da Aflord, associação de produtores rurais com mais de 40 anos de trajetória, o novo parque se torna realidade a partir da Cadeia Produtiva Local (CPL) de Flores e Plantas aprovada no ano passado e resultado do Programa Líder, desenvolvido pelo Sebrae-SP em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

O Parque Permanente de Flores e Plantas, que tem o apoio da Prefeitura de Arujá, do Sindicato Rural de São Paulo e do programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, visa fomentar o setor produtivo e consolidar um novo atrativo turístico regional, inspirado em iniciativas de sucesso, como o Parque Hemero, em Joinville – Santa Catarina.

Como parte da programação, o evento contará com a presença do secretário de Cultura e Turismo de Joinville, Guilherme Gassenferth, que participará, na manhã do mesmo dia, de reunião da Câmara Técnica de Turismo do Condemat+, também em Arujá. Na ocasião, ele apresentará a trajetória de desenvolvimento do turismo, compartilhando experiências, desafios e estratégias adotadas pelo município, que é a maior economia de Santa Catarina.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, o lançamento representa um marco para o desenvolvimento regional. “Este é um projeto que une tradição, inovação e desenvolvimento econômico. O Parque Permanente de Flores nasce com o potencial de se tornar um importante atrativo turístico, gerando oportunidades, valorizando os produtores e fortalecendo toda a nossa região de forma integrada”, destacou.

O presidente da Aflord, Tsutomu Makita, ressaltou a importância do projeto para o setor produtivo e para o turismo. “A CPL de Flores e Plantas de Arujá é fundamental para fortalecer nossos produtores e ampliar a visibilidade do setor. O parque é estratégico nesse processo e, em agosto, durante a próxima edição da Expo Aflord, será oficialmente aberto ao público para marcar um novo ciclo de desenvolvimento na região”, afirmou.

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