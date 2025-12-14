Alto Tietê reforça ações para enfrentar período de chuvas e enchentes

Com mais de 1,6 toneladas de resíduos retirados e 7,5 milhões de metros quadrados de limpeza de áreas públicas, a região está intensificando ações para reduzir riscos de alagamentos, enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas. Ações incluem desassoreamento de rios, limpeza de córregos e bueiros, monitoramento de áreas de risco e operações integradas às Defesas Civis municipais.

Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Arujá e Biritiba Mirim, que adotam medidas simultâneas para mitigar os impactos das chuvas, com período mais crítico no verão, entre dezembro e março.

Em Suzano, a Prefeitura deu início ao Plano Verão, um planejamento integrado de contingência, que visa ampliar os trabalhos preventivos que já são realizados para conter eventos naturais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos.

Neste ano, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos realizou a limpeza de mais de 10 mil bueiros, retirando 426 toneladas de resíduos, além de 179 quilômetros de limpeza de valas e rios e mais 106 quilômetros de redes de drenagem, que resultaram em 1.265 toneladas de resíduos retirados.

A administração municipal salienta que as ações ocorrem diariamente, durante todo o ano, com foco na desobstrução de bueiros, reformas de galerias, limpeza de valas de drenagem, desassoreamento de rios e córregos e zeladoria geral por toda a cidade.

A obra mais recente e que está em andamento é a de melhoria do sistema de drenagem que irá beneficiar cerca de 30 mil moradores dos bairros Jardim Natal, Jardim Nazareth, Jardim Belém, Jardim Portugália, Vila Amorim, entre outros. A intervenção consiste na instalação de oito aduelas de 1,5 metro de altura que, juntas, somam 13 metros de largura.

O objetivo é ampliar o escoamento, transpondo de forma subterrânea a linha férrea e a avenida Jorge Bei Maluf até a vala de drenagem que culmina no rio Tietê. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim do ano.

Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi informou que a Operação Verão 2025/2026 já está em vigor, reforçando o atendimento a ocorrências relacionadas às chuvas e ampliando ações preventivas. A Defesa Civil mantém monitoramento em tempo real das áreas de risco e atua de forma integrada com outras secretarias, como Mobilidade, Segurança e Serviços Urbanos.

Ao longo do ano, foram intensificados os trabalhos de drenagem, limpeza e desassoreamento em rios, córregos e valas. Entre os pontos atendidos estão os córregos dos Corvos, Canudos, Gregório e Ribeirão Ipiranga, além de áreas como Chácara Santo Ângelo e Nova Bertioga. Em parceria com a SP Águas, também foram realizados serviços no Córrego Ipiranga e no Rio Jundiaí, que segue em manutenção.

De janeiro a outubro, as equipes executaram 2,1 mil metros de desobstrução de galerias; 4,2 mil metros de drenagem superficial; 65 metros de implantação de drenagem superficial; 1,1 metros de novas galerias; entre outros serviços.

Itaquaquecetuba

No município de Itaquá, a Secretaria de Serviços Urbanos vem intensificando as intervenções em cerca de 40 rios e córregos do município, que recebem serviços contínuos de limpeza, desassoreamento e manutenção preventiva. Paralelamente, a Defesa Civil mantém o monitoramento permanente de aproximadamente 30 áreas de risco, acompanhadas por meio de vistorias técnicas regulares e protocolos de resposta rápida para situações de urgência.

A administração municipal reforça que, entre as ações preventivas, foi realizada a atualização do mapeamento das áreas de risco, garantindo maior precisão na identificação de pontos vulneráveis, e a revisão do Plano Municipal de Contingência, que agora conta com protocolos mais eficientes para atuação antes, durante e após eventos climáticos.

Além disso, os servidores passaram por treinamentos específicos para ações preventivas e de pronta resposta. A prefeitura ainda salienta que todas as novas obras de infraestrutura incluem sistemas de micro e macrodrenagem, contribuindo para a redução de alagamentos.

Poá

Em Poá, a Prefeitura começou ações preventivas para enfrentamento do período de chuvas intensas com limpeza de estruturas de drenagem e do piscinão Vila Romana. A administração municipal reforça que o trabalho é antecipado para minimizar transtornos e ampliar a segurança de moradores em todas as regiões da cidade.

A Defesa Civil municipal também já está mobilizada para as ações de prevenção. A força-tarefa envolve o mapeamento e monitoramento de áreas de risco; a participação no lançamento da SP Sempre Alerta — Operação Chuvas, programa estadual que investe R$ 69,5 milhões em modernização tecnológica, reforço aos municípios e ampliação da rede de alerta; e cursos de especialização e treinamentos técnicos específicos para emergências.

Arujá

Em Arujá, a Secretaria Municipal de Serviços realiza, durante todo o ano, a limpeza de bueiros e bocas de lobo, e a desobstrução de córregos.

Biritiba Mirim

A Prefeitura de Biritiba informa que, entre as ações preventivas, está a solicitação de desassoreamento de córregos.