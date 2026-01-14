Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta

O Alto Tietê registrou 234,8 milímetros de chuva e 21 ocorrências devido a tempestade desta terça-feira (13). As cidades orientam à população a procurar a Defesa Civil em casos de emergência, procurar abrigos, ter cautela no trânsito e outros cuidados para enfrentar as chuvas intensas. Ontem, o Estado emitiu novo alerta de fortes chuvas na região.

Em Suzano, a Defesa Civil registrou 56 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, em especial na região do Miguel Badra, onde houve lâminas d’água em algumas vias do bairro. Na noite desta terça-feira (13) o órgão municipal foi acionado para ocorrências de dois muros caídos no Sesc, queda de árvore no Jardim Monte Cristo e destelhamento de residência no Boa Vista. Não houve feridos.

Desde dezembro, a Prefeitura vem intensificando ações preventivas para diminuir os impactos causados pelas chuvas. O Plano Verão, um planejamento integrado de contingência que segue até março, tem como objetivo ampliar os trabalhos preventivos que já são realizados para conter eventos naturais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos, por exemplo.

A cidade de Mogi das Cruzes registrou 25,2 milímetros de chuvas e ventos de 6 quilômetros por hora. Houve quatro quedas de árvores, mas os casos já foram atendidos. A orientação da Defesa Civil de Mogi à população em casos de chuva forte ou vento é evitar ficar próximo a árvores, recolher objetos soltos, reduzir a velocidade ao dirigir e, se possível, ficar em casa ou em algum local que sirva de abrigo.

Guararema afirmou não ter tido ocorrências geradas pela chuva.

O município de Ferraz de Vasconcelos, por outro lado, registrou vários pontos de inundação. Foram contabilizados 65 milímetros de chuva. Não houve registros de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas. Na rua Pascoal Lobosco, houve afundamento do asfalto, criando um buraco no qual um veículo acabou caindo. Em outro ponto, na Avenida Santos Dumont, houve rompimento de uma galeria da Sabesp.

Ainda em Ferraz, a Defesa Civil recebeu solicitações por árvores que caíram sob rede elétrica e outras que estavam em perigo de queda. Na rua Stênio Machado, uma indústria teve as dependências tomadas pelas águas e sofreu danos. A Defesa Civil esteve no local na tarde desta quarta-feira (14).

Itaquaquecetuba registrou oito ocorrências por conta da chuva. O volume acumulado foi de 41 milímetros em 24 horas. As ocorrências envolveram quedas de árvores e pontos de alagamento. Todas as situações foram devidamente atendidas e resolvidas pelas equipes, não havendo registro de vítimas. Durante uma das ocorrências de queda de árvore, foi necessário o acionamento da concessionária de energia elétrica (EDP) para apoio técnico.

Em Santa Isabel, com registro de 15 milímetros de chuva, Biritiba-Mirim com 6 milímetros, Arujá com 18 milímetros e Salesópolis com 8,6 milímetros, não houve ocorrências. As cidades têm tomado uma série de medidas para se preparar para os temporais, com foco em reduzir riscos de enchentes, garantir funcionamento de serviços essenciais e proteger a população.

Em caso de emergência acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.