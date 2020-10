Alto Tietê registra 67 casos de furtos de cabos e equipamentos da rede elétrica, informa EDP

A EDP, distribuidora de energia que atende oito cidades do Alto Tietê, registrou 67 casos de roubos de cabeamentos e equipamentos das redes elétricas na região de janeiro a setembro.

Segundo a empresa, Suzano registrou o maior número de casos, um total de 51 ocorrências, prejudicando ao todo 56 consumidores. Itaquaquecetuba registrou 6 casos, mas a quantidade de pessoas afetadas foi maior: 836. Mogi das Cruzes vem na sequência com 3 casos e 98 pessoas prejudicadas. Poá com 4, Salesópolis com 2 e Biritiba-Mirim com 1 vêm na sequência, atingido um total 4, 9 e 3 pessoas, respectivamente. Guararema não registrou nenhum caso. O total de pessoas prejudicadas em todo o Alto Tietê são de 1.006 pessoas.

A companhia ainda alerta que o ato pode causar graves acidente para quem pratica o ato, além de prejudicar a população, por causar danos ao fornecimento de energia elétrica. Ainda segundo a EDP, o crime pode implicar "em custos não previsto para a reposição de equipamentos e demandam deslocamentos de equipes que normalmente estariam dedicas à manutenção e melhorias básicas da rede aos clientes".

Em casos de furto ou qualquer outro incidente, a Edp informa que a empresa deve ser comunicada pelos seus canais de atendimentos, que é pelo site www.edponline.com.br e pelo telefone 0800 721 0123. Os atendimentos funcionam 24 horas.