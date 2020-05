Alto Tietê registra recorde de 20 mortes por coronavírus em 24h

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 10.588 possíveis infectados, onde 1.342 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 372% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quarta-feira passada.

Mogi lidera com 4.168 pacientes com suspeita do vírus, onde 569 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 4.146 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 1.755 pacientes monitorados na cidade, sendo que 274 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.266 pacientes com suspeita do vírus, com 167 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de quarta-feira eram 1.233 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 1.338 pacientes monitorados, onde 144 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 596 casos suspeitos, onde 119 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 503 suspeitos, onde 19 esperam por exames. No levantamento de quarta eram 483 pacientes monitorados.

Santa Isabel contabiliza 476 pacientes suspeitos, onde 10 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 143, 249 e 94 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de quarta, os dados apontavam para 142, 240 e 91 suspeitos.