Alto Tietê restitui mais de 80 mil no 2º lote do IR

Mais de 80 mil contribuintes foram beneficiados com a restituição do Imposto de Renda (IR) no segundo lote nas duas Delegacias da Receita Federal que administram as dez cidades do Alto Tietê.

Ao todo, 80.593 foram beneficiados na segunda etapa, sendo 43.802 na Delegacia de Guarulhos (que compreende as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano) e 36.791 na Delegacia de São José dos Campos (que compreende as cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel).

No total do segundo lote, foram restituídos R$ 105,9 milhões, sendo R$ 53,9 milhões para contribuintes da Delegacia de Guarulhos e R$ 52 milhões para contribuintes de São José dos Campos.

Vale lembrar que compreende a jurisdição da Delegacia de Guarulhos, além das quatro cidades citadas do Alto Tietê, a cidade de Guarulhos; já a jurisdição da Delegacia de São José dos Campos compreende, além dos seis municípios citados, outros nove do Vale do Paraíba e do Litoral Norte do Estado.

A média de contribuintes restituídos em cada uma das cinco cidades com jurisdição da Delegacia de Guarulhos é de 8.760.

Já a média de restituições em cidades administradas pela Delegacia de São José dos Campos é de 2.452.

O valor médio para cada cidade com jurisdição na unidade de Guarulhos é de R$ 10,7 milhões restituídos, enquanto o valor para cada município compreendido pela Delegacia de São José dos Campos é de R$ 3,4 milhões.

Primeiro Lote

No primeiro lote, do mês de junho, 35.157 pessoas já haviam sido beneficiadas na Delegacia de São José dos Campos, enquanto 27.358 foram na de Guarulhos.

R$ 96,3 milhões foram restituídos, sendo quase R$ 58,9 para contribuintes da jurisdição de São José dos Campos e R$ 37,4 para municípios compreendidos pela Delegacia de Guarulhos.

Somando os dois lotes, 143.108 pessoas foram beneficiadas até o momento pelas duas Delegacias. R$ 202,2 milhões foram estornados aos contribuintes.