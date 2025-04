Alto Tietê reúne 90 paróquias em homenagem ao papa; prefeitos lamentam morte

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini, disse ontem, em entrevista ao DS, que o pontificado do papa Francisco foi marcante com a pregação pela paz, defesa do meio ambiente, dos pobres e excluídos e dos imigrantes.

Ele lembrou que mais de 90 paróquias do Alto Tietê se reuniram para homenagear o papa, falecido na segunda-feira (21 de abril).

“Ao seu modo, e com sua visão, Francisco deu continuidade ao trabalho dos papas anteriores”, disse dom Pedro.

PAPA SUL-AMERICANO

O bispo lembrou que Francisco foi o 1º papa latino-americano e, por isso, levou uma visão “latino-americana” para o pontificado. Dialogou com igrejas cristãs não católicas e com chefes de Estado de todo o mundo.

“Sempre trazendo assuntos como a paz e a questão ecológica, de meio ambiente”.

“Ele falou do planeta, que a bíblia chama de ‘a criação’”, disse o bispo.

Uma das prioridades do papa Francisco foi com os pobres. O bispo lembrou uma das frases de Francisco em que defendia “uma igreja com os pobres e para os pobres”.

Ele era preocupado, lembrou dom Pedro, em acolher as pessoas em situação de rua, receber os movimentos sociais dando ênfase aos três “T”: terra, teto e trabalho.

PRÓXIMO PAPA DA IGREJA CATÓLICA

Para o bispo, o próximo papa deve dar continuidade ao trabalho de Francisco.

“Cada um a seu modo, ao seu jeito”, disse. Segundo o religioso, outros papas também falaram de todos esses temas, cada um com sua característica. “O Bento XVI, um grande teólogo, também falou de tudo isso”.

O bispo acha difícil o novo papa ser brasileiro. Ele lembra que a Igreja Católica olha para continentes e não países.

“Fomos agraciados com um papa sul-americano. O próximo pode ser um africano ou até mesmo europeu”.