Alto Tietê soma mais de 1 mil médicos na rede pública de saúde

Um levantamento realizado com prefeituras do Alto Tietê aponta que seis municípios da região somam ao menos 1.157 médicos atuando na rede pública de saúde. Os dados foram fornecidos pelas próprias administrações municipais, que também informaram sobre a possibilidade de novas contratações.

O município com maior número de profissionais é Suzano, que informou contar com 442 médicos atuando na Atenção Básica, nas especialidades e na Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há concurso público aberto, o que possibilita novas contratações conforme a necessidade identificada pela pasta.

Dados apresentados em audiência pública apontam que, entre setembro e dezembro de 2025, a rede municipal realizou 2.796.330 procedimentos. No mesmo período, foram registrados 468.141 atendimentos médicos.

Em Itaquaquecetuba, a rede municipal possui 239 médicos em atuação. Desse total, 168 profissionais trabalham na atenção básica e em ambulatórios da cidade, sendo 88 concursados, 52 terceirizados e 28 vinculados ao programa Mais Médicos, voltados principalmente à Estratégia de Saúde da Família.

Outros 71 médicos atuam na rede de urgência e emergência do município, distribuídos entre o Centro de Saúde Infantil (14), a Unidade de Pronto Atendimento (16), o Centro de Saúde (18) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (23). A prefeitura informou que segue trabalhando para ampliar o quadro de profissionais, com objetivo de reduzir a sobrecarga das equipes e agilizar o atendimento à população.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar informou que 192 médicos atuam na Atenção Básica, sendo 90 concursados, 19 profissionais do programa Mais Médicos e cerca de 55 terceirizados, contratados conforme a necessidade da rede municipal. Desse total, 28 profissionais trabalham nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

O município também conta com 39 médicos no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e profissionais atuando nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Hospital Municipal e em serviços especializados, como o Pró-Criança e as unidades UnicaFisio e Unica Jundiapeba. Segundo a prefeitura, a cidade também prevê novos investimentos na área da saúde, como a implantação da UPA Braz Cubas, a construção da Maternidade Municipal e do Hospital da Mulher e da Criança, além da criação da Cidade da Saúde, que deve concentrar atendimentos de especialidades.

Em Ferraz, a rede municipal de saúde conta atualmente com 118 médicos, entre profissionais concursados, integrantes do programa Mais Médicos e contratados por meio de organização social. Segundo a Secretária de Saúde, há concurso vigente, o que permite novas convocações conforme a necessidade da rede. A pasta afirma que, na Atenção Primária à Saúde, o número de profissionais é considerado suficiente, já que a cobertura chega a 91,92% da população.

Por fim, Guararema informou possuir 35 médicos na rede pública municipal. A prefeitura destacou que as contratações são realizadas por meio de concurso público, principalmente para substituição de profissionais que deixam o quadro. Segundo a administração municipal, o número atual atende à demanda populacional estimada para o município.

A Prefeitura de Poá informou que a rede municipal de saúde conta atualmente com pouco mais de 92 médicos. Segundo a administração municipal, a expectativa é contratar mais 20 profissionais nos próximos meses para reforçar o atendimento.

De acordo com as prefeituras, o acompanhamento constante da demanda e da estrutura da rede de saúde é fundamental para avaliar a necessidade de novas contratações e ampliação dos serviços, garantindo atendimento à população nas diferentes áreas da saúde pública.