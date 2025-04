Alto Tietê soma quase 190 mil multas aplicadas neste ano

O Alto Tietê registrou ao menos 187.394 multas de trânsito entre janeiro e os primeiros dias de abril de 2025, sendo a maioria por excesso de velocidade. A fiscalização eletrônica segue como principal ferramenta dos municípios para aplicar infrações nas vias urbanas.

De janeiro a abril de 2025, Guararema registrou um aumento de 112,69% no número de multas em relação ao mesmo período de 2024. Neste quadrimestre, a cidade aplicou 11.013 multas, por transitar em velocidade acima do permitido, estacionamento irregular, uso de celular, falta de cinto de segurança e direção perigosa ou negligente. Em 2024, a cidade emitiu 5.178 multas, também no primeiro quadrimestre do ano.

Paralelamente, Mogi das Cruzes teve uma redução de 8,93% em suas autuações, sendo 84.985 este ano e 93.321 no mesmo período no ano anterior. As informações são da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, relativas ao período entre 1º de janeiro e 10 de abril.

Já na comparação de janeiro a março, Suzano teve um crescimento de 17,62% na emissão de multas.

Em 2024 foram registradas 42.025 autuações e, no mesmo período, em 2025, foram 49.431. Deste último, 22,2% é representado pelo excesso de velocidade, com o número chegando a 10.980 autuações.

Ferraz de Vasconcelos manteve estabilidade entre os dois anos. O município aplicou 13.283 multas no primeiro trimestre de 2025 e 13.320 no mesmo período do ano de 2024. Isso equivale a uma diferença de apenas 37 penalidades emitidas.

Poá emitiu 23.362 multas no primeiro trimestre de 2025, sendo 48% delas por excesso de velocidade. As condições de fiscalização eram diferentes no mesmo período de 2024, portanto, os dados para esses meses não foram comunicados.

Arujá apresentou dados apenas de 2025, sendo registradas 5.320 multas. Ao todo, a cidade aplicou 757 multas referentes a avançar o sinal vermelho ou desobedecer a placa de parada obrigatória e 4.575 por transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%.

Itaquaquecetuba, Biritiba-Mirim e Salesópolis não forneceram informações para nenhum dos anos até o momento em que essa matéria foi escrita.