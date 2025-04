Alto Tietê tem 1,1 mil casos de Covid e 533 de dengue

O Alto Tietê registrou, no primeiro trimestre de 2025, ao menos 1.184 casos de Covid-19 e 533 de dengue.

As informações são das prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Guararema e Santa Isabel. Biritiba Mirim e Salesópolis não responderam até o fechamento desta matéria.

Covid-19

Em Suzano, foram registrados 133 casos de Covid-19 no primeiro trimestre de 2025.

O número representa uma queda de 71,5% em relação ao mesmo período do ano passado, que confirmou 467 casos da doença.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que foram 107 casos de Covid-19 nos três primeiros meses de 2025.

Itaquaquecetuba teve 95 pessoas testando positivo para a doença.

Ferraz de Vasconcelos registrou 110 casos de Covid-19 no período. Guararema foi a cidade com o maior número de pessoas confirmadas com a doença: 369. Arujá confirmou 48 casos e Santa Isabel mais 322.

Dengue

Em relação à dengue, a Prefeitura de Suzano confirmou que foram 76 casos positivos nos primeiros três meses. O número, no entanto, está sujeito a alteração por conta dos casos investigados. No mesmo período de 2024, foram 3.906 pessoas confirmadas com dengue, o que significa uma queda de 98% de um ano para o outro.

A Prefeitura de Mogi informou que foram 73 casos confirmados de dengue no período em 2025, o que representa uma queda de 97,2% em relação aos 2.611 testes positivos no primeiro trimestre de 2024.

Itaquaquecetuba teve 66 pessoas infectadas pela doença em 2025 e não informou o número do ano passado até o fechamento da reportagem. Ferraz teve 59 casos de dengue confirmados neste ano. Em relação ao ano passado, houve uma queda de 97,7%.

A Prefeitura de Poá confirmou 50 casos de dengue no período. Em Arujá, foram 20 pessoas infectadas pela doença. Santa Isabel teve 168 casos positivos pela doença, uma queda de 85,5% em relação aos 1.162 do primeiro trimestre de 2024.