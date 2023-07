Alto Tietê têm 158 vagas de estágio disponíveis pelo CIEE

O Alto Tietê tem 158 vagas de estágio disponíveis pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A maioria das vagas são para administração, ensino médio, técnico em administração, contabilidade e direito.

Mogi das Cruzes lidera com 87 vagas, na sequência vem Santa Isabel com 31 oportunidades e Itaquaquecetuba em terceiro com 14 vagas.

Suzano tem 12 vagas de estágio disponíveis, Arujá 3 vagas, Poá e Guararema três vagas disponíveis cada e por último Ferraz de Vasconcelos com 2 vagas.

O estudante que tiver interesse em se cadastrar para as vagas, é necessário se cadastrar no Portal do CIEE e preencher todos os dados pedidos no cadastro. Desta forma, o estudante pode encontrar vagas relacionadas ao seu perfil e se candidatar aos processos seletivos.

Os documentos necessários ficam a cargo da empresa contratante.