Alto Tietê tem 21,4 mil inscritos no Enem; ônibus e trens são gratuitos

A distribuição de inscritos na região é a seguinte: 1.675 (Arujá), 2.602 (Ferraz de Vasconcelos), 3.534 (Itaquá), 6.712 (Mogi das Cruzes), 1.822 (Poá), 772 (Santa Isabel) e 4.296 (Suzano). Não foram divulgados os números de Biritiba-Mirim e Salesópolis.

Em todo o Estado de São Paulo, 590.770 pessoas estão na lista. O número representa 15% das mais de 3,9 milhões em todo o Brasil. O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No estado, são 964 locais de prova e 17.394 salas de aplicação.

Dos participantes, 50,7% (299.464) são isentos da taxa de inscrição e 49,3% (291.306) a pagaram. A participação gratuita no Enem é prevista para pessoas que se enquadram em, pelo menos, um dos seguintes perfis:

Matriculados na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2023), em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar; quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Ao todo 237.842 (40,2%) já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano de 2023 são 253.277 (42,9%). Entre os inscritos, 97.926 (16,6%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos. Outros 1.725 (0,3%) também são treineiros, tendo em vista que não cursam nem concluíram o ensino médio.

Suzano é uma das cidades do Estado a liberar linhas municipais gratuitas

Suzano é uma das cidades do Estado a liberar o transporte gratuitamente para quem vai fazer o Enem. O benefício aos candidatos é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a Radial Transporte, que garantiu viagens nas linhas municipais a quem prestar o Enem nos dias 5 e 12 de novembro (domingo). De acordo com a Prefeitura, a medida visa facilitar a ida dos estudantes aos locais de prova e leva em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Para ser beneficiado, basta apresentar ao motorista o comprovante do Enem e um documento oficial com foto. A gratuidade terá horários específicos para todas as linhas municipais operadas pela Radial e será válida das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas, em ambos os domingos em que os exames serão aplicados. Os profissionais do transporte estarão cientes do benefício e permitirão o deslocamento sem o pagamento da passagem. O sistema complementar, realizado por vans, e os ônibus intermunicipais não estão inclusos nesta ação. O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância da parceria e como ela vai contribuir com os candidatos. “A Prefeitura promove este tipo de parceria para a gratuidade dos ônibus nos dois dias de prova pensando em um meio de poder contribuir com os estudantes e levando mais tranquilidade para que eles pensem somente em promover um bom exame. Com essa parceria, será possível pegar o ônibus duas horas antes do início e, depois, até as 19 horas, logo após a prova, para voltar em segurança e rapidez para casa”, afirmou o prefeito. Metrô, trens e ônibus intermunicipais serão gratuitos a estudantes Metrô, trens e ônibus que circulam na região metropolitana de São Paulo também terão gratuidade para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estão incluídos os municípios do Alto Tietê. O decreto foi assinado na quinta-feira (2) pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vale para os dias 5 e 12 de novembro, quando serão realizadas as provas. A prefeitura já havia anunciado a gratuidade nos ônibus. A medida abrange os serviços de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) nas regiões metropolitanas e de trens do Metrô, CPTM, ViaQuatro e Via Mobilidade na capital e Grande São Paulo. A gratuidade vale entre 9h e 21h nos dois dias de provas. Fluxo será avaliado O governo estadual informou ainda que o fluxo de passageiros será avaliado ao longo do dia para verificar a necessidade de reforço perto dos horários de início e encerramento das provas. A SPTrans - empresa que administra o transporte por ônibus na capital paulista - vai reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova e que têm grande movimentação de estudantes. Os usuários dos ônibus municipais não devem passar pela catraca, fazendo o embarque e desembarque pela mesma porta.

