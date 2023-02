Alto Tietê tem 6 cidades entre as 20 do Estado com maior incidência de raios

O Alto Tietê tem seis das dez cidades entre as 20 com maior incidência de queda de raios no estado de São Paulo, conforme apontam dados atualizados nesta segunda-feira (13) pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O levantamento aponta que, durante um ano, por quilômetro quadrado, as seis cidades recebem entre 12 e 16 raios. O Alto Tietê está posicionado em uma região do estado com alta incidência de descargas. Isso porque além de ter seis cidades entre as 20 que mais recebem raios, todas as dez da região estão entre as 100 que mais sofrem descargas. O estado de São Paulo tem 645 municípios, e todos entram no balanço.

Itaquaquecetuba é a terceira no estado de São Paulo no ranking, recebendo 16 raios por quilômetro quadrado no período de um ano. Além dela, estão entre as 20 as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Poá (com 13,7 raios por ano cada), Guararema (12,2 raios por ano) e Mogi das Cruzes (12 raios por ano).

Nacional

Considerando a incidência de raios no Brasil inteiro, Itaquá ocupa a 254ª posição com seus números. As demais cidades estão entre as mil que mais registram raios. Se o balanço considerar 500 cidades no Brasil, além de Itaquaquecetuba, Ferraz, Suzano, Poá, Guararema e Mogi também estariam na lista.

Proteção

Um levantamento elaborado pelo Elat reuniu informações coletadas pelo Departamento de Informações e Análise Epidemiológica (CGIAE) do Ministério da Saúde, veículos da imprensa e dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de 2000 a 2019. Os resultados revelam um total de 2.194 fatalidades registradas; uma média de 110 casos por ano no período. Dentre as principais circunstâncias de fatalidades, os maiores percentuais são aqueles associados à atividades de agronegócio (26%).

É possível evitar acidentes com raios entrando em um veículo não conversível e fechando as portas e vidros, evitando contato com a lataria. Importante também entrar em moradias ou prédios, mantendo distância das redes elétrica, telefônica e hidráulica, de portas e janelas metálicas. Pode optar por abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis.

Se não houver abrigo seguro por perto, afaste-se de qualquer ponto mais alto e de objetos metálicos, mantenha os pés juntos e agache-se até a tempestade passar. Não fique deitado. Embora não seja uma posição confortável, nesse caso é a opção mais segura.