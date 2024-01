Alto Tietê tem 78 casos de dengue e reforça ações para impedir alta dos casos

Pelo menos 78 casos de dengue foram confirmados neste ano nas cidades do Alto Tietê. As prefeituras da região reforçam as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti na tentativa de impedir a alta dos casos.

Só para se ter uma ideia, no ano passado, foram registrados 1.296 casos em 12 meses.

Em Suzano, até o momento, 35 casos foram registrados em 2024. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento. No mesmo período de 2023, dois casos haviam sido registrados. Em 2023 foram 780 casos de dengue.

Entre as ações promovidas pelo Setor de Controle de Zoonoses estão orientação casa a casa, vistoria em locais estratégicos (ferros-velhos, depósitos, oficinas, borracharias, etc) e bloqueios de criadouros do mosquito Aedes aegypti quando há suspeita de casos de dengue. Os agentes verificam cobertura e vedação de recipientes, fazem aplicação de areia em pratos de plantas e orientam sobre armazenamento e descarte adequado de pneus, garrafas, entulho e lixo. Vale lembrar que também ocorre a distribuição de repelentes para os infectados cuja notificação registrada em tempo hábil.

Em Mogi das Cruzes, em 2022 foram registrados 99 casos positivos (55 autóctones, 42 importados e 2 indeterminados).

Em 2023 foram registrados 65 casos positivos (18 autóctones e 47 importados). Segundo a Prefeitura, houve, portanto, redução dos casos de dengue e, em especial, dos casos autóctones.

Até agora, em 2024, foram 13 casos positivos (6 autóctones e 7 importados) - dados até 18/01/2024.

Segundo a Prefeitura, durante todo o ano, Mogi das Cruzes realiza ações de prevenção e controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Por meio do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses são realizadas visitas casa a casa, inspeções a estabelecimentos cadastrados como Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais, ambas com vistas à eliminação de possíveis criadouros (locais e/ou recipientes que acumulam água), além da orientação contínua e permanente aos munícipes.

São realizadas também as ações de Avaliação de Densidade Larvária, preconizadas pelo Ministério da Saúde, para avaliação e acompanhamento dos índices de infestação do município e subsidiar as estratégias de controle subsequentes.

Além disso, são promovidas campanhas de informação, sensibilização e conscientização da população a partir da distribuição de material informativo, palestras e rodas de conversa com a população, material informativo em mídias sociais, entre outras.

Em fevereiro de 2024 serão realizadas capacitações com a finalidade de aprimorar a estratégia de ação dos brigadistas contra o Aedes, nos próprios municipais, e também de Manejo Clínico da Dengue, voltado para os profissionais de saúde e adequada capacitação frente aos casos suspeitos/confirmados.

Em Poá, foram confirmados 08 casos de dengue neste ano, até o presente momento. No ano de 2023 foram confirmados 69 casos de dengue em Poá.

As principais medidas para o combate à dengue são preventivas para eliminação dos possíveis criadouros do mosquito transmissor, o Aedes Aegypti. Há um trabalho de investigação, acompanhamento e monitoramento da ocorrência de casos suspeitos e confirmados, no menor tempo possível. Localização de residências de todos os casos suspeitos, viabilizando as ações de bloqueio imediato caso necessário, e consequente inquérito epidemiológico; identificação no mapa dos locais prováveis de infecção dos casos, assinalando as regiões onde haverá as ações de controle do vetor e realização da cobertura completa da área, entre outras ações.

Em Ferraz de Vasconcelos, foram registrados, neste ano, um total de sete casos confirmados. Em 2023, foram 58 casos registrados

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos informou que estão sendo realizações ações habituais de combate e controle da Dengue tais como, bloqueios de casos, Avaliação da Densidade Larvaria - ADL e, as visitas de casa em casa reforçada e intensificada com os novos 260 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) recentemente contratados pela Prefeitura de Ferraz que estão levando as informações para toda a cidade e intensificando as ações nesta época do ano.

A Prefeitura de Arujá informou que, de acordo com dados do Ministério da Saúde e do InfoDengue, da Fiocruz, “a tendência de aumento se deve a uma combinação de fatores, em especial calor e chuva intensos, e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no País”.

Em Arujá, de 1° de janeiro até 18/01/2024, foram seis casos confirmados.

Em 2023, foram 96 casos.

As ações são a intensificação das visitas casa a casa, nebulização nas casas próximas dos casos confirmados, maior agilidade no envio dos exames para rapidez no diagnóstico e também nas ações de bloqueio, lembrando que é importante que os munícipes recebam os agentes, devidamente identificados, para vistorias de orientação e para realização da nebulização, pois muitos não deixam os profissionais entrarem para realizar as ações.

Em Itaquá, a Prefeitura informou que não há aumento de casos de dengue na cidade. “Inclusive houve uma diminuição de 45% dos casos entre 2022 e 2023. Foram 354 em 2022 e 192 em 2023”, informou.

Não há casos confirmados neste ano até agora, segundo a Prefeitura. EM 2023, foram 192 casos.

Em Biritiba Mirim, segundo a Secretaria de Saúde no ano de 2023 foram 9 casos. Já no início deste ano até o momento foram três casos.

Em Guararema, foram seus casos confirmados neste ano. Em 2023, foram contabilizados 27 casos no ano de 2023.