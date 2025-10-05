Envie seu vídeo(11) 4745-6900
domingo 05 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 05/10/2025
Cidades

Alto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de água

Números saltaram de 559 em 2024 para 1.047 em 2025, conforme levantamento da Sabesp na região

05 outubro 2025 - 11h00Por Laura Barcelos - de Suzano
Alto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de águaAlto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de água - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) identificou 1.047 ligações irregulares de água, de janeiro a julho deste ano, nas nove cidades do Alto Tietê atendidas pela companhia. Os dados apresentam um aumento de 87%, já que no mesmo período de 2024 foram 559 flagrantes.
 
A Sabesp explica que as fraudes nas ligações são feitas diretamente na rede de água e popularmente conhecidas como gatos. Elas desviam a passagem de água ou alteram a medição de consumo, com a manipulação do hidrômetro.
 
No acumulado do ano foram realizadas 6.582 fiscalizações. As cidades de Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz, Poá, Arujá e Santa Isabel tiveram aumento nos flagrantes, enquanto Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis apresentaram queda.
 
O maior aumento percentual foi em Santa Isabel, de 1500%, seguida por Arujá (357,8%); Itaquá (265,16%); Poá (141,2%); Suzano (112,8%); e Ferraz (53,46%).
 
Já em Salesópolis a queda foi de 100%, seguida por Guararema (90,9%) e Biritiba (83,3%).
 
Segundo a Sabesp, para localizar, identificar e regularizar as fraudes nas ligações de água, a companhia aperfeiçoa e amplia constantemente sua equipe de fiscais, que atuam em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Estas fraudes são um crime previsto no Código Penal brasileiro, passível de pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, por se caracterizarem como furto qualificado.
 
As denúncias podem ser feitas pelos canais de atendimento: Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp 11 3388-8000 e Agência Virtual, no site https://agenciavirtual.sabesp.com.br/.

