Alto Tietê tem aumento de 87% em ligações irregulares de água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) identificou 1.047 ligações irregulares de água, de janeiro a julho deste ano, nas nove cidades do Alto Tietê atendidas pela companhia. Os dados apresentam um aumento de 87%, já que no mesmo período de 2024 foram 559 flagrantes.

A Sabesp explica que as fraudes nas ligações são feitas diretamente na rede de água e popularmente conhecidas como gatos. Elas desviam a passagem de água ou alteram a medição de consumo, com a manipulação do hidrômetro.

No acumulado do ano foram realizadas 6.582 fiscalizações. As cidades de Itaquaquecetuba, Suzano, Ferraz, Poá, Arujá e Santa Isabel tiveram aumento nos flagrantes, enquanto Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis apresentaram queda.

O maior aumento percentual foi em Santa Isabel, de 1500%, seguida por Arujá (357,8%); Itaquá (265,16%); Poá (141,2%); Suzano (112,8%); e Ferraz (53,46%).

Já em Salesópolis a queda foi de 100%, seguida por Guararema (90,9%) e Biritiba (83,3%).

Segundo a Sabesp, para localizar, identificar e regularizar as fraudes nas ligações de água, a companhia aperfeiçoa e amplia constantemente sua equipe de fiscais, que atuam em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Estas fraudes são um crime previsto no Código Penal brasileiro, passível de pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, por se caracterizarem como furto qualificado.