Alto Tietê tem cinco cidades no Atlas da Violência 2018

O Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) divulgou a mais recente edição do Atlas da Violência, que analisa as mortes violentas de 309 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes. Cinco cidades do Alto Tietê aparecem no estudo, sendo que Poá apresentou o pior desempenho da região. O levantamento considera os homicídios e as Mortes Violentas com Causa Indeterminada (MVCI), que envolve ainda a soma de agressões e intervenções legais. Ao todo, essa classificação corresponde a 10,2 mil óbitos em território nacional. A publicação deste ano tem como referência dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS), de 2016.

De acordo com o Atlas, Poá tem o índice de 23,5 mortes violentas a cada 100 mil moradores. Na região, o município é seguido por Itaquaquecetuba, com a taxa de 22,1 óbitos. Já em Ferraz de Vasconcelos, o índice é de 16,1 homicídios mais MVCI. Suzano e Mogi das Cruzes tiveram uma avaliação abaixo da taxa estipulada para a cidade de São Paulo. O estudo aponta uma taxa de 14,9 mortes violentas a cada 100 mil moradores na capital paulista, que há dois anos tinha 12 milhões de habitantes. Em Suzano, o índice é de 14,6, enquanto em Mogi a taxa fica entorno de 12,8 óbitos.

Segundo as informações da publicação, as cinco cidades mais populosas do Alto Tietê somam ao menos 1,3 milhões de habitantes e tiveram 89,1 mortes violentas no ano de 2016. De modo geral, a média da região ficaria em 17,8 óbitos classificados nos municípios citados. O estudo do Ipea visa a discussão de políticas efetivas na área de segurança pública no país. O levantamento, na íntegra, ainda conta com indicadores socioeconômicos de cada um dos 309 municípios analisados, conforme dados do Censo Demográfico de 2010.

A ideia é gerar um panorama que contribua para aprimorar o debate multidisciplinar que envolve a violência no Brasil. Em todo o território nacional, 50% das mortes contabilizadas ocorreram em 123 cidades, sendo 33 localizadas nos estados do Rio de Janeiro ou da Bahia. Entre as capitais mais violentas, destaca-se Belém (PA), Aracaju (SE) e Natal (RN), nas regiões Norte e Nordeste.