Alto Tietê tem desafio de manter 522 praças públicas em boas condições

O Alto Tietê tem pelo menos 522 praças públicas. Os espaços de lazer são mantidos pela prefeitura com serviços de manutenção e preservação, que incluem podas, roçagem, capinação e conservação de acordo com a necessidade do local.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que há 70 praças. A pasta realiza serviços de roçagem, capinação, plantio de árvores, varrição, vistoria, conservação de bancos, mesas, brinquedos, equipamentos de academia ao ar livre, iluminação pública e vistoria e conservação das podas necessárias.

Além disso, a secretaria salienta que, por meio do programa “Suzano Mais Praças”, lançado em abril, a administração municipal planeja a construção de 32 novas praças em toda a cidade nos próximos anos.

Ferraz de Vasconcelos

A cidade com maior número de praças é Ferraz de Vasconcelos, segundo a Secretaria de Planejamento são 225 espaços. Conforme a necessidade, são realizados serviços de pintura de guias, roçagem e capinação, além das ações de zeladoria em geral.

Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes também se destaca com 192 praças públicas.

Os espaços recebem manutenção realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria.

Além disso, a administração municipal ainda destaca o programa “Adote uma Praça”, uma colaboração entre a Prefeitura e a iniciativa privada, que visa manter em boas condições de forma contínua as áreas públicas existentes na cidade. Do total de praças, 132 são adotadas por 89 empresas.

Os interessados em adotar uma praça devem entrar em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos e Zeladoria, pelo telefone 4798-5960 e consultar a relação completa de locais disponíveis. Também receberão a partir do contato com a Prefeitura todas as orientações sobre como aderir ao programa.

Itaquaquecetuba

Já em Itaquaquecetuba, há 22 praças e um parque ecológico, que recebe trabalhos periódicos de conservação. Os serviços incluem podas, roçagem e capinação de acordo com a necessidade do local.

Arujá

Arujá conta com cinco praças públicas: Praça da Igreja Matriz, Praça do Coreto, Praça Centenário, Vila Gastronômica e Praça da Juventude. Serviços de preservação e manutenção são realizados pela Secretaria de Serviços em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Obras.

Santa Isabel

Santa Isabel também conta com cinco praças. Segundo a administração municipal, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços tem um cronograma de execução de manutenção para os espaços.

Guararema

Guararema não informou o número de praças públicas, mas destacou a Praça 9 de Julho, o Parque de Lazer Prof. Deoclésia de Almeida Mello e a Praça do Coreto.

Na cidade, a preservação de todas as praças é realizada de maneira rotineira e contínua pela prefeitura, por meio das equipes da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

Frequentadores em Suzano sugerem melhorias na João Pessoa e Expedicionários