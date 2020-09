Alto Tietê tem menos da metade das vagas de peritos criminais ocupadas

Mais da metade das vagas de peritos criminais da Equipe de Perícias Criminalísticas (EPC) de Mogi das Cruzes não tem um ocupante. Atualmente, só 49% dos 45 cargos estão ocupados.

A equipe de Mogi atende oito das dez cidades da região. Apenas Arujá e Santa Isabel são atendidas pela EPC de Guarulhos. Lá, a situação é ainda pior: das 63 vagas que compõem o quadro completo de peritos, apenas 36% delas estão ocupadas.

O déficit na equipe de Mogi é de 49% quando envolve, além de peritos, outros profissionais no mesmo pacote, como fotógrafos técnico-periciais, desenhistas técnico-periciais e oficiais administrativos.

O número varia dentro de cada cargo, tanto em Mogi quanto em Guarulhos, sendo que o maior déficit em Mogi é de desenhista, que chega a ser de 60%. Já na de Guarulhos, além da falta de peritos já citada, há também a necessidade máxima de se contratar fotógrafos - são apenas 37% das vagas ocupadas no momento.

Em proporções estaduais, são 148 cargos vagos - cenário bem diferente em comparação com o mês de dezembro de 2019, quando havia 70 postos precisando de profissionais em todo o estado de São Paulo.

Segundo Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais de São Paulo (Sinpcresp), a situação é preocupante. Segundo ele, o salário de perito criminal atualmente em São Paulo é o terceiro pior do País, o que desmotiva os profissionais, que prestam concurso aqui para serem aprovados e trabalhar em outros estados.

"Nosso inicial, hoje, é 50% menor do que em outros estados, como Amazonas, por exemplo. Tem que valorizar mais, para o servidor poder ficar nos cargos", diz o presidente.

Para ele, a falta de mais profissionais ocupando os cargos causa um prejuízo aos que se esforçam para trabalhar. Há uma "sobrecarga de trabalho" aos que estão atuando no Estado, o que leva ao número excessivo de horas trabalhadas.

Isso gera um "efeito dominó", já que o número reduzido de trabalhadores resulta em atraso na entrega dos laudos que irão fazer parte de processos criminais. "É um prejuízo para o processo, porque o laudo pericial é uma parte essencial, principalmente quando há necessidade de perícia. A ausência deste laudo pode levar à nulidade do processo", acrescentou Becker.

A contratação de mais servidores ocorre mediante concurso público. Porém, Becker destaca que cabe ao governo do Estado organizar a seleção. Só que, segundo o presidente, uma medida de auxílio aos estados durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) foi editada pelo governo federal, e isso está sendo usado como "desculpa" para a não abertura de concursos.

"O que a gente pede, é que eles (Estado) abram concurso para peritos criminais e demais carreiras da Polícia Científica. O decreto de ajuda aos estados não proíbe abertura de concurso para cargos existentes, só novos", justificou.

O DS entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), para entender por qual motivo as contratações não estão sendo feitas. Em nota, a pasta disse investir na "valorização, ampliação e recomposição do efetivo" e que deu posse para 353 novos policiais técnico-científicos aprovados em concurso e abriu mais 189 vagas par concursos da área.

Só que a pandemia fez com que as contratações fossem temporariamente suspensas. (D.M.)