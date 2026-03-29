Alto Tietê tem ouvidorias em todas as prefeituras e em 80% das câmaras

Todas as prefeituras da região já contam com ouvidoria para atendimento à população, enquanto 80% das Câmaras Municipais também oferecem o serviço. Os dados fazem parte do Mapa das Ouvidorias, ferramenta lançada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para ampliar o acesso do cidadão aos canais de comunicação com o poder público. O Mapa pode ser acessado no site.

Na região, as administrações municipais de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis já estruturaram seus canais de escuta. No Legislativo, a cobertura ainda não é total. Biritiba Mirim e Guararema não contam com o canal de atendimento.

A plataforma reúne informações como endereço, telefone, e-mail, WhatsApp e formulários digitais das ouvidorias municipais. O mapa é um guia para que o cidadão saiba onde registrar reclamações, denúncias, sugestões ou elogios.

Das 18 ouvidorias da região, 15 contam com telefone e formulário, enquanto e-mail aparece em 13 casos. Já o uso do WhatsApp ainda é restrito, presente apenas em Santa Isabel. Outro destaque é para as prefeituras de Arujá, Mogi e Suzano, que contam com aplicativo para registros de demandas às Ouvidorias Públicas.

Segundo o TCESP, a Ouvidoria Pública, que atua como ponte entre o cidadão e o governo, tem ganhado papel estratégico na administração pública. Ao reunir manifestações da população, o serviço atua como um termômetro das demandas reais, ajudando gestores a identificar problemas e direcionar melhorias com eficiência, reduzindo custos e antecipando crises.

“Para a administração, a ouvidoria funciona como um ‘sensor de falhas’ em tempo real. Para o cidadão, ela é a garantia de que sua demanda não cairá no vazio. Quando uma cidade possui uma ouvidoria estruturada, a gestão deixa de adivinhar problemas e passa a resolvê-los com base na realidade das ruas, o que gera economia de recursos e aumenta a confiança da população nas instituições”, apontou.

Com o lançamento do mapa, a expectativa é fortalecer ainda mais a participação popular e incentivar a ampliação das ouvidorias, especialmente no Legislativo. Para o cidadão, a ferramenta representa um caminho mais simples e direto para ser ouvido e cobrar respostas do poder público.

