Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp

As cidades do Alto Tietê registram Índice de Cobertura de Água (ICA) próximo de 100% e Índice de Cobertura de Esgoto (ICE) em torno de 90%. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) referentes a nove municípios da região. Mogi das Cruzes é a única cidade não contemplada pela empresa.

Itaquaquecetuba apresenta dois dos menores índices da região: o Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) é de apenas 35,8%, enquanto o ICE é de 74,5%. Já o menor ICA foi registrado em Arujá, com 85,2%. Os valores foram calculados com base na metodologia e nas áreas do contrato firmado em junho de 2024.

De acordo com a Sabesp, a área de atendimento foi ampliada após a desestatização realizada em 2024. Desde janeiro daquele ano, a companhia levou água potável a 19.794 domicílios (59,3 mil pessoas); 25.539 imóveis passaram a contar com coleta de esgoto (76,6 mil pessoas); e 27.638 residências foram conectadas ao sistema de tratamento de esgoto (83 mil pessoas).

Os dados de incremento de novas economias residenciais incorporadas aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto devem ser atualizados até dezembro de 2026. Já os indicadores de cobertura devem ser revisados a partir de 2027.

Em Suzano, o ICA é de 96,2% e ICE 89,8%. Poá tem 98,2% e 97,1%, respectivamente. Em Ferraz de Vasconcelos, os índices são 97% e 91,2%.