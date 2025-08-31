Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 31 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Alto Tietê tem quase 100% de água e 90% de esgoto, aponta Sabesp

Itaquaquecetuba tem o pior índice de tratamento e cobertura de esgoto dentre as cidades da região

31 agosto 2025 - 09h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Cobertura de Água chega a quase 100%, conforme levantamento da Sabesp nas cidades da regiãoCobertura de Água chega a quase 100%, conforme levantamento da Sabesp nas cidades da região - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As cidades do Alto Tietê registram Índice de Cobertura de Água (ICA) próximo de 100% e Índice de Cobertura de Esgoto (ICE) em torno de 90%. Os dados são da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) referentes a nove municípios da região. Mogi das Cruzes é a única cidade não contemplada pela empresa.

Itaquaquecetuba apresenta dois dos menores índices da região: o Índice de Tratamento de Esgoto (ITE) é de apenas 35,8%, enquanto o ICE é de 74,5%. Já o menor ICA foi registrado em Arujá, com 85,2%. Os valores foram calculados com base na metodologia e nas áreas do contrato firmado em junho de 2024.

De acordo com a Sabesp, a área de atendimento foi ampliada após a desestatização realizada em 2024. Desde janeiro daquele ano, a companhia levou água potável a 19.794 domicílios (59,3 mil pessoas); 25.539 imóveis passaram a contar com coleta de esgoto (76,6 mil pessoas); e 27.638 residências foram conectadas ao sistema de tratamento de esgoto (83 mil pessoas).

Os dados de incremento de novas economias residenciais incorporadas aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto devem ser atualizados até dezembro de 2026. Já os indicadores de cobertura devem ser revisados a partir de 2027.

Em Suzano, o ICA é de 96,2% e ICE 89,8%. Poá tem 98,2% e 97,1%, respectivamente. Em Ferraz de Vasconcelos, os índices são 97% e 91,2%.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária
Cidades

Suzano promove ciclo de capacitações para setores regulados pela Vigilância Sanitária

Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses
Cidades

Região tem 20 ambulâncias do Samu para atender 29 mil chamados em 6 meses

Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira
Cidades

Suzano recebe 'Festival Sementeia 2025' a partir desta segunda-feira

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança
Cidades

Suzano avança em tratativas com o governo estadual para ampliar parcerias na área da segurança

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas
Cidades

Eventos da 5ª Mostra de Dança atraem mais de 10 mil pessoas

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José
Cidades

Controladoria de Suzano reforça parceria com municípios de Bragança, Ferraz e São José