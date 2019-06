Alto Tietê terá cooperação com universidade da China

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), assinou uma carta de intenções de cooperação amigável com a Quantum Universidade, instituição de ensino de Zhejiang, um dos principais estados da China. A parceria tem o objetivo de estimular o intercâmbio e o treinamento de profissionais nas áreas digitais, com foco no segmento empresarial.

A cooperação foi oficializada em cerimônia na última sexta-feira (7), com as participações dos co-fundadores da Quantum, Lê Quiren e Jan Lin, e também Zeng Qiang, vice-presidente da Universidade de Zhejiang e um dos maiores estudiosos da China. Do lado do Condemat, além do presidente Rodrigo Ashiuchi, estavam a prefeita de Santa Isabel, Fábia Porto; o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Juliano Abe; e o presidente da Câmara mogiana, Sadao Sakai. Os quatro receberam certificados de reconhecimento da instituição de ensino.

A Quantum possui mais de 20 milhões de estudantes, tem campus em alguns lugares do mundo e cerca de 160 cursos, muitos dos quais podem ser acessados através de aplicativos e que estão voltados para a preparação de profissionais para exercer a liderança em empresas. "Temos muito interesse em cooperar, promover o intercâmbio de empresários e compartilhar experiências inovadoras com os brasileiros", disse seu co-fundador Qiren.

O presidente do Condemat apresentou à direção da Quantum a possibilidade de parceria para a implantação de um módulo de cursos na Universidade Piaget, instalada em Suzano e que é uma instituição também internacional, e para montagem de uma unidade da Quantum no Brasil. "Estamos diante da oportunidade de aprender com um país que é um dos primeiros do mundo e que teve a educação como um passo fundamental para essa trajetória", ressaltou Ashiuchi.

A China está em meio às comemorações da Festa da Paz dos Povos, uma das mais tradicionais da sua história, e o vice-presidente da Universidade de Zhejiang lembrou que a China gosta do Brasil e demonstrou muita confiança no desenvolvimento do País, que assim como o país oriental, pertence ao bloco econômico do Brics- Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul.

"Muitos professores da Universidade de Zhejiang cooperam com a Quantum e estamos diante de uma boa decisão para desenvolver a cooperação entre Brasil e China", declarou o professor Qiang.