Alto Tietê totaliza 4,3 milhões de procedimentos médicos em 2025

As cidades do Alto Tietê realizaram 4,3 milhões de procedimentos médicos entre janeiro e abril deste ano. Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Guararema.

Suzano se destaca com número de procedimentos. Em um balanço do primeiro quadrimestre do ano, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram realizados 2,7 milhões de atendimentos médicos.

Do total de serviços, 861.061 (29,3%) foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs); 777.868 (28,1%) pelo setor de Especialidades; 584.348 (21,1%) pela Rede de Atenção de Urgência e Emergência; e 596.685 (21,5%) no setor hospitalar.

Mogi das Cruzes

Em Mogi, segundo a prefeitura, foram realizados 1,1 milhão de procedimentos médicos, sendo 166.886 consultas distribuídas entre Clínica Médica (66.770); Ginecologia e Obstetrícia (29.818); Pediatria (23.658); Enfermagem (22.989); Psicologia (2.452) e Odontologia (21.199). Além disso, foram 577.443 exames da Rede Básica. Já a Estratégia Saúde da Família realizou 328.605 visitas domiciliares no primeiro quadrimestre de 2025, além de 46.713 consultas médicas, 21.541 consultas de enfermagem e 18.754 consultas odontológicas. Atualmente, o município soma 88.727 pessoas cadastradas em 23 unidades.

Guararema

Em Guararema a prefeitura informou que foram realizados 206 mil atendimentos por parte da saúde, sendo 115.357 de atenção básica; 16.611 atenção especialidade; 73.733 urgência e emergência; e 332 hospitalares.

Itaquaquecetuba

Já em Itaquá, a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, informa que foram realizados 119, 2 mil atendimentos, sendo eles: administração de medicamentos via endovenosa (502), intramuscular (3.001), tópica (12), subcutânea (247), oral (143) e penicilina para sífilis (230), aferição de pressão arterial (27.742) e de temperatura (786), cateterismo vesical de alívio (1), colonoscopia uterina (2.276) e laboratorial (8.283), curativo especial (267) e simples (2.165), glicemia capilar (8.384), medição de altura (23.628) e de peso (34.591), retirada de pontos de cirurgias (1.640), teste rápido de HIV (963), de gravidez (2.215), de hepatite C (1.406) e de sífilis (720).

Ferraz de Vasconcelos

Por fim, a administração municipal de Ferraz informou que foram realizadas 80,2 mil consultas médicas em toda a rede municipal de saúde, sendo 77.771 consultas nas unidades e mais de 2,5 mil visitas domiciliares pelos médicos do programa Mais Médicos.